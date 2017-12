Louah i Orgué s’imposen a la Sant Silvestre laurediana

El Govern tindrà un any carregat si vol complir amb totes les reformes

La 25a edició de la Sant Silvestre de Sant Julià de Lòria va tenir com a guanyadors a Abdeslam Louah i Laura Orgué. El traçat llarg consistia en un recorregut de 2,1 quilòmetres. Louah, que porta un bon grapat de victòries a la prova, va imposar-se amb un registre de 6.32,29 minuts. Segon va ser Nahuel Carabaña amb 6.58,56 i la tercera plaça del podi l’ocupava Gerard Jové amb 7.07,43. En categoria femenina Orgué guanyava amb un crono de 7.50,96. La van seguir a la classificació Ludivine Lequin (8.43,89) i Camille Riviere (8.52,38). La cursa, com és habitual, va tenir un caràcter festiu, amb força corredors participant disfressats. H

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació