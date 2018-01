L’alcalde de la Seu, Albert Batalla, i la regidora de Salut, Montserrat Bonet, van visitar ahir al Sant Hospital el primer nadó nascut aquest any a la ciutat. És el nen Ahren Font Plana, que va arribar al món dilluns a les 22.06 hores. Els pares viuen a Llessui, a la comarca veïna del Pallars Sobirà, i aquest és el seu segon fill, atès que ja tenen un nen de quatre anys.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació