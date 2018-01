Augmenten els accidents causats pel porc fer

L’Alt Pirineu i Aran ha registrat aquest 2017 un augment del 34% en els accidents causats pel porc fer, segons les dades dels Mossos d’Esquadra. Concretament, s’ha passat dels 111 xocs que es va constatar l’any 2016 als 169 dels darrers 12 mesos. A més a més, la xifra quadruplica la que hi havia al 2010, quan només se’n va notificar 44.

Albert Cela, sotsinspector de trànsit dels Mossos a la regió policial Pirineu Occidental, ha concretat que la majoria de xocs s’acumulen a les vies més transitades: la C-14, l’N-260 i l’N-230. Les hores amb més perill són després de la posta del sol, concretament entre les vuit del vespre i dos quarts d’una de la matinada.

Pel que fa al nombre total d’accidents amb animals implicats, al darrer recompte anual se n’ha anotat 292. Els senglars estan implicats en gairebé la meitat d’aquests xocs però destaquen els 123 provocats per cabirols, isards, cérvols i fins i tot teixons i voltors. El total d’accidents de trànsit amb animals a la demarcació al 2017 és de 931, mig centenar més que l’any passat, i d’aquests, el 70% són amb senglars.

Els Mossos reconeixen que prevenir els accidents amb senglars o amb d’altres animals és molt difícil, a causa del creixement descontrolat de fauna salvatge que hi ha hagut els darrers anys. Per tant, gairebé l’única via que s’albira per poder capgirar les estadístiques és reduir els exemplars d’aquesta espècie, ja sigui a través de la caça o de l’esterilització. Ribot recorda que hi ha una comissió que treballa des de l’any passat per definir les mesures per limitar la proliferació d’aquests animals i reduir els danys provocats per la fauna cinegètica. Hi participen les conselleries d’Agricultura, Interior, Territori i Sostenibilitat i Salut. De moment, però, encara no hi ha concrecions i també està pendent d’aprovació la primera llei catalana de caça.

Cal recordar que des del maig de 2014 la llei estableix que la responsabilitat de l’accident de trànsit amb un senglar és del conductor del vehicle i no del vedat. Hi ha, però, excepcions com ara si en el terreny on hi ha hagut el sinistre s’ha fet una caça col·lectiva de caça major entre el moment de l’accident i fins a 12 hores abans, o si no s’ha reparat una tanca trencada o no s’ha senyalitzat la perillositat de la via amb senyals d’animals en llibertat si és una zona informada com a sensible.

A la plana de Lleida l’accidentalitat provocada pels senglars és especialment preocupant ja que representa el 77% dels sinistres amb animals, que en total han estat 639 comptant també cabirols i animals domèstics.