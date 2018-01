Salut, feina i ser escoltats

Comença l’any i qui més qui menys té un desig per complir. És moment també de fer la carta als Reis. Més enllà dels tòpics, però, entitats socials, sindicats i agrupacions empresarials exposen els seus desitjos per a aquest any que tot just arrenca. «De desitjos n’hi ha molts», destaca el president de la CEA, Xavier Altimir, quan se li fa la pregunta, encara que de seguida concreta: «Demanaria una ocupació plena que ja gairebé tenim, que Andorra torni a créixer i que es mantingui la tendència d’aquest inici d’any pel què fa al nombre de visitants. I que la inversió estrangera es pugui consolidar». Ara bé, al final ho resumeix en un «salut i feina per a tothom».



També s’ho pensa una estona el president de la PIME, Marc Aleix. Finalment es queda amb dues coses: «Reorientar el model econòmic i arreglar el problema de la seguretat social». Aleix deixa clar que el de la CASS és «un problema enorme que impactarà al conjunt de la societat». Alhora remarca dues problemàtiques més: «El cost de la vida per als treballadors i l’habitatge».



Precisament, des de la Creu Roja, el director general, Jordi Llansó, assegura que «volem seguir creixent al costat dels ciutadans i ajudant amb el què puguem oferir. Seguir sent la Creu Roja», afirma. Amb tot, posa en relleu dos projectes que es tenen en ment i que considera bàsics per encarar el nou any. Dues propostes que els han de permetre millorar els serveis que ja ofereixen. D’una banda, i potser la proposta més ambiciosa, la creació del telèfon de l’esperança. «Potser no tindrem la mateixa capacitat que a França o a Espanya, però volem començar», detalla. Així doncs, malgrat que per ara no es preveu que hi pugui haver un servei de 24 hores els 365 dies de l’any, però sí poder atendre durant un mínim d’hores i dies. D’altra banda, la voluntat és introduir canvis en el servei de teleassistència. Concretament es treballarà perquè durant aquest any el servei també sigui accessible des de l’exterior, és a dir, per quan els usuaris surten de casa. «Molta gent ens comenta que quan surten de casa pateixen per si els passa alguna cosa perquè no saben a qui avisar», manifesta Llansó.



Des del col·lectiu de funcionaris, immersos en una reforma de la Funció Pública que no els acaba de convèncer, també tenen els desitjos clars per aquest nou any. El president del Col·lectiu de Funcionaris de la Policia (CFPA), Salvador Prieto no dubta ni un moment a exposar-lo: «Que realment tinguem una negociació com cal, que les opinions dels sindicats es tinguin en compte i que no passi com ara que no serveixen per a res». Volen, doncs, tancar aquesta reforma que fa temps que s’arrossega, però això sí, canviant la dinàmica de treball.



La carta de desitjos està feta. S’haurà de veure si d’aquí al 31 de desembre s’acaben concretant o tot queda en paper mullat.