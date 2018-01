La primera tramesa d’informació fiscal, entre el juliol i el setembre

El 2018 passarà a la història com l’any en què per primera vegada es faci efectiu l’intercanvi automàtic d’informació fiscal, i no només al Principat, sinó a tots els països que han signat el conveni multilateral amb l’OCDE, que ja arriben al centenar. Així, la primera tramesa de fitxers es farà entre el juliol i el setembre amb dades de comptes bancaris des del gener del 2017, i que siguin propietat de persones físiques o jurídiques que resideixin, en el cas d’Andorra, a un total de 41 països. En concret, s’informarà sobre comptes de persones físiques de més d’un milió de dòlars i de persones jurídiques amb més de 250.000 dòlars.



L’intercanvi d’informació es farà mitjançant una única tramesa anual, entre autoritats competents de cada país, de manera que, prèviament, els bancs i les asseguradores hauran d’enviar les dades al Ministeri de Finances. De moment, fins que no rebi els primers fitxers, el Govern desconeix quin volum de dades suposarà la tasca, però es preveu que sigui alta. No obstant, el ministre de Finances, Jordi Cinca, va apuntar, segons recollia l’ANA, que això no significa necessàriament que sigui informació «rellevant».



L’any que ve es farà la segona tramesa d’informació fiscal, amb dades des del gener del 2018, i el nombre de països s’ampliarà a 73. De fet, Cinca ja va avançar que la llista s’anirà ampliant conforme es van comprovant que les jurisdiccions compleixen amb els estàndards de seguretat i de confidencialitat per intercanviar informació amb garanties i, de fet, ja va avisar que de cara al 2020 Andorra estarà en disposició de compartir dades amb més països. El que l’OCDE encara no ha acabat de definir és des de quin import s’intercanviarà informació l’any vinent, tot i que l’objectiu és que s’acabin compartint les dades de tots els comptes excepte els que estan exclosos per llei. Són els de menys de 50.000 dòlars vinculats a plans de pensions o a títols de deute públic andorrà, els destinats a gestionar despeses d’un habitatge de menys de 10.000 dòlars, i els inactius de menys de mil dòlars.



La gestió de la informació també és costosa, així com el desplegament del nou sistema informàtic necessari. Es va adjudicar el 2016 a Deloitte per 573.914 euros, però recentment s’ha aprovat una ampliació del contracte amb 46.645 euros més.

Cinca va assegurar que a diferència de l’intercanvi a la demanda aquest nou sistema permet obtenir informació «més a l’engròs i més acotada», de manera que es podran demanar aclariments o continuar utilitzant l’alta via si volen informació més detallada sobre els comptes a Andorra dels seus residents fiscals. L’objectiu final és que tots els països s’assegurin que els seus residents compleixen amb les seves obligacions fiscals. Malgrat que fa uns anys es veia com una fita gairebé impossible Cinca hi veu «un camí de no retorn» ja que fins i tot els països més reticents han signat el conveni.