Rècord històric de visitants al Museu del Tabac durant el 2017

El Museu del Tabac va rebre durant l’any passat un total de 20.045 visitants, el que representa un increment del 39,34% (el 2016 havien estat 15.130 els visitants) i haver batut el rècord en nombre de visitants per any. Segons es va informar ahir des de la instal·lació mitjançant un comunicat de premsa, des de l’obertura el 2003, han creuat les portes més de 150.000 persones.

Així doncs, la tendència pel què fa als visitants ha estat sempre positiva tot i que tenint cada any dos períodes marcats d’estacionalitat: la temporada baixa, de novembre a abril, i la temporada alta, de maig a octubre. Durant aquest darrer any, però, es va veure incrementada l’estacionalitat de temporada alta en el mes de novembre, en el qual, més de 1.000 persones van visitar el Museu del Tabac. Els mesos de més afluència de turistes van ser maig, agost i setembre.



Dels visitants rebuts, el 46% van ser grups, el 44% particulars i famílies i el 10% escolars. Pel què fa a nacionalitats, se’n van registrar fins a 44 de diferents, entre les que cal destacar França (48%), Espanya (19%), Andorra (15%), Regne Unit (2%) i Alemanya (2%). L’idioma més utilitzat, doncs, a les visites va ser el francès (47%), seguit del català i castellà (22% cadascun), l’alemany (5%) i l’anglès (4%). Aquestes xifres representen un increment del 12% dels visitants de parla francesa i d’un 3% del públic alemany.



Des del Museu del Tabac es va destacar que les xifres rècord s’han assolit tant en el nombre de visitants a les exposicions temporals com a la permanent. A més, es va assenyalar que l’increment de visitants ha estat degut, en part, per l’oferta d’exposicions temporals que s’han dut a terme durant tot l’any. Van ser un total de set, de temàtica diversa i entre les quals en destaquen El Món a la fi del Món, URBS, Surrealisme a Catalunya o Vides inacabades. També es va remarcar l’organització de diverses activitats com les visites guiades en algunes exposicions, tallers infantils, dos campus de robòtica, un concert de corda, un d’orgue i percussió, a més de la participació en jornades de portes obertes.



També es va informar de novetats que es preveuen per a aquest any. En destaca l’ampliació de la superfície de la sala d’exposicions temporals, que comptarà amb més 100 metres lineals expositius, un increment que es creu que ajudarà a organitzar mostres més completes i diverses. En aquest sentit es va indicar que ja s’estan preparant tres noves exposicions i es va deixar clar que es vol continuar facilitant tant al públic del país com al forà obres artístiques amb l’objectiu de contribuir en l’oferta cultural i lúdica del Principat.



D’altra banda, es modifiquen els horaris. De gener a juny i de setembre a desembre, el dilluns estarà tancat, de dimarts a divendres obrirà de 9 hores a 18.30 hores, els dissabtes de 10 a 20 hores i els diumenges de 10 a 14.30 hores. I el juliol i l’agost, el dilluns tancat, de dimarts a dissabte de 9 a 20 hores i els diumenges de 9 a 14.30 hores.