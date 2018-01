Els germans Cierco denuncien a la Comissió Europea la llei BPA

Els accionistes majoritaris de Banca Privada d’Andorra (BPA) fins a la seva nacionalització, la família Cierco, van presentar ahir un requeriment davant la Direcció General d’Assumptes Econòmics i Financers de la Comissió Europea per exigir-li que compleixi el deure de control sobre el país, pel que fa a la transposició de les directives comunitàries a l’ordenament jurídic andorrà. En concret, i en un escrit de prop de 70 pàgines, la família Cierco denuncia «la passivitat i deixadesa» amb què ha actuat l’òrgan de direcció de la Unió Europea (UE), que en cap moment no ha advertit de la parcial, precipitada i insuficient translació al Dret intern d’Andorra de la Directiva 2014/59/UE, que va donar lloc a la denominada llei BPA, segons explica el comunicat difós pel Grup Cierco.

La jurisprudència europea ha reconegut en altres casos el dret a recompensa per la mala transposició de directives

Transposició parcial

Entre les moltes obligacions que va assumir el Principat quan va signar l’Acord Monetari amb la UE, la reclamació assenyala tres punts molt concrets en què la Comissió hauria estat negligent. El primer assegura que la UE no va incloure «sense justificació» el reglament 806/2014 a l’acord, que és la norma per desenvolupar la directiva que es va transposar parcialment per crear la Llei BPA, a més assenyala que les transposicions parcials fins al moment han estat insòlites a Europa, tret del cas andorrà. En el segon punt de la reclamació acusen la Comissió «d’actuar amb falta de diligència a l’hora de verificar el trasllat de la normativa». En tercer lloc, asseguren que la UE va incomplir l’obligació al Comitè Mixt i al Tribunal de Justícia de la UE una transposició que no hauria respectat els procediments establerts, segons els denunciants. L’evidència de la mala praxis a Andorra va fer que la UE imposés a Mònaco unes obligacions més fermes en un acord molt semblant però signat després dels fets BPA.

Indemnització

Tot i que la reclamació dels danys causats no es quantifica a l’escrit presentat, el text recorda que «la jurisprudència europea ha reconegut en altres casos el dret a poder ser compensats a causa d’una deficient transposició d’una directiva», com defensa que és el cas, a part de per la parcialitat també perquè va tenir efectes retroactius, fet que, segons els perjudicats, no concorda amb les normes de transposició de directives europees. La família Cierco deixa constància en la denúncia dels perjudicis milionaris que la dissolució de l’entitat va tenir tant per a ells com pel conjunt de socis del banc, que es van veure privats dels seus títols de propietat sense poder-se defensar, afegeix el comunicat.

En entredit

Segons el Grup Cierco aquesta incorporació de la legislació europea va ser «completament arbitrària i contrària al Dret i suposa posar en dubte la seriositat del Principat a l’hora d’assumir i complir compromisos internacionals, en particular en un tema tan sensible per a la seva economia com és la incorporació a l’euro i la regulació uniforme dels mercats financers». Els antics accionistes de la banca també es queixen de la vulneració continua al dret de presumpció d’innocència al Principat.