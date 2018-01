El casino del grup malaisi Genting vol atreure turistes rics d’Àsia

El grup Genting, provinent de Mailàsia, proposa atreure clients internacionals d’alt poder adquisitiu, especialment asiàtics, al casino de 20 plantes que vol construir a Escaldes-Engordany i pel qual preveu una inversió inicial de 105 milions d’euros. El pressupost que planteja la companyia és un dels més atrevits d’entre els que es van presentar al concurs públic licitat el passat juliol pel Govern. De fet, la inversió mínima fixada als plecs de bases és de 10 milions d’euros, és a dir, menys del 10% del cost que vol assumir la companyia de Kuala Lumpur per a l’edificació del primer centre de joc del Principat. L’adjudicació de la llicència s’executarà durant el primer semestre d’aquest any i, en el cas que Genting fos el guanyador per sobre de les altres vuit empreses que competeixen al concurs, el casino s’ubicaria a la zona del Clot d’Emprivat, al costat de la torre de Caldea.



El president i cap d’operacions de Genting UK, Paul Willcock, va destacar ahir en un comunicat que el projecte, anomenat Genting Grand Casino Andorra, és «sens dubte el més ambiciós». «No únicament per la inversió milionària que suposaria, sinó perquè la nostra proposta vol potenciar i complementar l’oferta actual, amb el desenvolupamet d’un resort de lleure i entreteniment que ofereixi una experiència innovadora», va argumentar Willcock. La intenció és sumar Andorra a la llista de països on Genting hi té complexos Resorts World, caracteritzats per incloure restaurants, sales multiús, espai d’apostes esportives, zona de sales VIP i fins i tot, espais per acollir espectacles, exhibicions i mostres gastronòmiques. L’aposta de Genting a Andorra també contempla dedicar un parell de plantes a serveis com teràpies estètiques i de salut de la mà de professionals de prestigi internacional. En total, el gratacel tindria una alçada semblant a la de Caldea, però molta més superfície. La xifra ronda els 6.000 metres quadrats, però el consorci Genting S.A., format per l’empresari andorrà Marc Giebels van Bekestein, i dos veternans de la indústria del joc com David Gray i Mark Vlassopulos, encara no han concretat tots els detalls del projecte.

Diversificar l'economia

«Andorra és un país meravellós, un destí europeu i internacional amb molts atractius capaç de donar la benvinguda a més de vuit milions de turistes l’any passat», va apuntar el president de la societat, que considera que l’aposta per al Grand Casino Andorra ofereix una combinació única per diversificar l’economia i atreure turistes amb gran capacitat de compra. Genting va tancar un acord amb els propietaris del terreny on es vol ubicar el complex i es va presentar al concurs aprofitant que el Comú d’Escaldes va aprovar un nou pla d’urbanisme, que preveu edificis de fins a 20 plantes al Clot d’Emprivat.

Més de cinquanta anys d’experiència en la indústria de l’oci i l’entreteniment

El Grup Genting és una de les grans empreses mundials en la indústria de l’oci i l’entreteniment, amb una experiència de 52 anys operant complexos turístics. Té una quarantena de casinos a Gran Bretanya a banda de resorts a ciutats com Nova York, Las Vegas, Miami, les Bahames, Singapur, Hong Kong, Filipines i Malàisia.

La multinacional asiàtica va néixer el 1965 de la mà de l’actual president, Tan Sri Lim Kok Thay (K.T. Lim), que també ha impulsat inversions globals en plantacions, generació d’energia, biotecnologia i creuers, entre d’altres. L’empresa té una capitalització borsària combinada de més de 20.000 milions de dòlars i subratlla el seu compromís amb les societats locals a través de la formació i el desenvolupament del personal local.

El Resorts World Malaysia i Singapur atreuen més de 50 milions de visitants l’any amb les aliances amb Universal Studios, Twentieth Century Fox, Premium Outlets i diverses línies internacionals de creuers.