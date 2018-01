Aterren els primers vols d’esquiadors a Alguaire

Ian Archer, responsable del touroperador Neilson, va indicar que preveuen incrementar en un 5% el volum de passatgers i que, en total, fins al març, portaran a Alguaire uns 11.500 esquiadors britànics, dels quals només 250 aniran a les pistes de Baqueira Beret. El següent vol d’esquiadors birtànics cap a Alguaire està programat per aquest diumenge, dia de la setmana en què arribaran fins a quatre vols diaris i, del 4 al 25 de febrer, fins a cinc, fet inèdit per a l’aeroport lleidatà.

Els primers vols de la temporada d’hivern amb esquiadors procedents del Regne Unit van aterrar ahir a l’aeroport de Lleida-Alguaire, gairebé dues setmanes més tard del que es preveia per culpa de les condicions meteorològiques i, concretament, de la boira que va obligar el 21 de desembre a desviar els vols a Reus, des d’on més de 700 passatgers van agafar un autobús cap a Andorra. Ahir, van arribar 720 persones en quatre avions diferents. Al matí van tocar terra català els avions que venien de Manchester i Londres-Gatwick. A la tarda va ser el torn dels que volaven des de Londres Stansted i d’East Midlands. Del total de passatgers, només una vintena se’n va a esquiar a les pistes de Baqueira Beret, a la Val d’Aran. La resta, van cap a Andorra. També a la tarda, una proporció semblant de turistes del Regne Unit –els que van arribar a Andorra fa una setmana– van agafar un avió d’Alguaire cap al seu país d’origen.

