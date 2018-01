Diagne perllonga el malefici del MoraBanc amb les lesions

Un tort ha mirat el BC MoraBanc Andorra aquesta temporada, i ho ha fet amb molta mala baba perquè el capítol de lesions està sent interminable i preocupant.

Els pitjors pronòstics s’han confirmat amb Moussa Diagne. El club tricolor va anunciar mitjançant un ocmunitac que estarà allunyat de les pistes les pròximes tres setmanes per una ruptura mioaponeuròtica de l’aponeurosi anterior amb elongació al soli de la cama esquerra.

El jugador es va lesionar en el partit de dimecres passat contra Darussafaka i almenys es perdrà els partits contra el Burgos, l’Estudiantes i el Barça. A més, a Karnowski no se l’espera almenys fins a mitjans de febrer, per tant Peñarroya es queda sense un ‘5’ pur el que queda de la primera volta i amb la classificació per a la Copa del Rei en joc.

Els episodis

Burjanadze està a la infermeria des de l’abril i sense data de retorn; també l’han visitat aquesta temporada Shurna (penumònia) i Jankovic (lesió muscular a un bessó) al novembre, també per alguna petita molèstia Stevic i el propi Diagne. Els últims dies del 2017, el tort va posar la cirereta del pastís fent caure Karnowski, que estarà entre mes i mes i mig de baixa, i també Copeland, que porta poc més d’un mes al Principat i en té per tres setmanes per una lesió en un dit. Albicy, que arrossegava molèsties, de moment no va a pitjor però Peñarroya haurà de fer meravelles de nou i repartir minuts entre els deu jugadors que té a disposició. I això és un risc, sobretot per al base francès.