L'Unió Hotelera preveu fregar el 100% d’ocupació fins al dia 4

Les nits amb millor ocupació de les festes nadalenques van ser les dels dies 30 i 31 de desembre i la de l’1 de gener, segons va explicar ahir a EL PERIÒDIC el president de la Unió Hotelera, Manel Ara. Durant aquests dies, els establiments hotelers van aconseguir pràcticament el 100% d’ocupació, mentre que abans de Nadal s’estimava que s’omplirien el 85% de les places. Ara preveu que demà, dijous i fins divendres dia 4 a la nit, el percentatge també fregui el màxim.



L’alta ocupació està anant de la mà d’un increment dels preus «notable», segons Ara. «A Soldeu, per exemple, trobaves habitacions per 400 o 500 euros i a Andorra la Vella, per 120», va explicar Ara, per exemplificar la dispersió en l’augment dels preus. De moment, l’ocupació durant el 2017 ha estat del 57%, un 4,5% més que el 2016, que ja va gaudir d’un 7% més respecte l’anterior any. Les dades comparatives exactes de tot l’any amb les d’anteriors hiverns es podran saber a finals de setmana, quan la Unió Hotelera faci públics els resultats de les enquestes.