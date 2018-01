Un febrer per a la història

L’any ja passat deixarà, com tots, uns quants records –bons i també dolents– en la història de l’esport andorrà.

La primera notícia destacable la va deixar la primera espasa de l’equip femení d’alpí de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE). Mireia Gutiérrez es va presentar el dia 3 a Zagreb (Croàcia) per afrontar una cita de la Copa del Món de la seva especialitat, eslàlom, i va aconseguir classificar-se per a la segona mànega –privilegi només destinat a les 30 més ràpides– per segona vegada. Ho havia fet al 2015 en la mateixa estació, llavors amb un 20è lloc, i l’any passat va tornar a repetir la gesta amb una tampoc menyspreable 25a posició.

Una setmana més tard, el seu company de l’equip masculí de la FAE, Joan Verdú, va igualar el millor resultat d’un andorrà en la Copa d’Europa masculina, gràcies al 10è lloc aconseguit en un gegant a l’estació suïssa de Davos.

El primer mes del 2017 també va servir per confirmar la meteòrica evolució de Cyril Despres en l’apartat de cotxes del Dakar, on va brillar amb una tercera posició, mentre que Cristian España va obtenir un fantàstic 21è lloc en motos i Albert Llovera, un també lloable 24è en camions. El gener es va acomiadar amb la reelecció de Jaume Martí com a president del Comitè Olímpic Andorrà i amb una victòria del BC MoraBanc Andorra contra el Betis que valia la classificació per a la Copa del Rei 22 anys després de fer-ho per primer cop.

L’equip de bàsquet va ser el que va marcar el mes de febrer amb una polèmica que romandrà sempre en la història del club tricolor i de l’esport del Principat: el famós camp enrere de Llull. En veritat, però, va ser tot l’últim minut dels quarts de la Copa, que va començar amb un ganxo de Shermadini a dins que els àrbitres van anul·lar per passes inexistents i que va rematar Llull trepitjant la línia del mig de la pista i que hauria d’haver estat sancionat amb camp enrere en l’última possessió del partit, al qual el Madrid va clavar un triple sota la botzina que igualava el marcador. A la pròrroga, es van imposar els de Laso per 99-93.

Allò va succeir el 16 de febrer i seguint amb el bàsquet, pocs dies després d’aquesta amarga derrota es va anunciar el fitxatge de Czerapowicz per suplir la lesió de llarga durada de Nacho Martín, però el que realment tampoc s’oblidarà del segon mes del 2017 –en aquesta ocasió per una bona notícia– és la gesta de la selecció de futbol; portava 86 partits, tretze anys sense guanyar i va trencar aquest malefici en vèncer San Marino per 0-2 el dia 22, amb gols d’Ildefons Lima i Cristian Martínez. Tot el món del futbol va estar atent al resultat tot i que era un amistós, ja que s’enfrontaven les dues seleccions amb pitjor ratxa a Europa i pràcticament idèntica.

Irineu Esteve també acapara protagonisme amb el podi en Copa d’Europa d’esquí de fons

Una altra notícia sonada va ser la del CE Sant Julià, que va signar un conveni per a la secció de futbol sala amb tot un club de referència mundial com és el Movistar Inter que havia de donar beneficis en la formació de jugadors i entrenadors, però del que realment encara no s’han vist resultats.

El març va començar amb la reelecció d’Enric Pujal com a president d’una entitat de referència com és l’Automòbil Club d’Andorra i el dia 19, va ser Irineu Esteve qui va fer història. El jove esquiador de fons de la FAE va aconseguir una tercera posició a la classificació general de la Copa d’Europa, cosa que mai havia aconseguit cap altre andorrà.

Una setmana després, la selecció de futbol va tornar a situar-se a la primera plana en empatar 0-0 contra illes Fèroe, sumant el primer punt en partit oficial després de dotze anys sumant derrota rere derrota.

I per tancar el tercer mes, una notícia sense precedents en el món de la vela: el màxim mandatari de la Federació Andorrana, Josep Maria Pla, va ser nomenat president del comitè executiu de l’Eurosaf a l’assemblea de Sofia (Bulgària).

Per acabar el primer quadrimestre, el bàsquet i el futbol van tornar a ser protagonistes. D’una banda el BC MoraBanc Andorra, que va guanyar l’Estudiantes per 87-83 i va sumar la 13a victòria en la fase regular, superant el bagatge de les dues campanyes anteriors del retorn a l’ACB: la 2014-2015 i la 2015-2016, ambdues amb 12 triomfs.

I en futbol, la notícia va sorgir perquè la selecció femenina debutava en una fase de classificació mundialista, per a França 2019. Les noies de José Antonio Martín no van obtenir la classificació, com era d’esperar... La notícia va sorgir perquè la portera, Ainhoa Fernàndez va parlar amb l’empresa a la qual treballava per poder anar -hi utilitzant les seves vacances, i li van acceptar, però sense deixar-ho per escrit. Just abans de marxar la van informar que no podia desplaçar-se. Si no hi assistia la podien acusar d’absentisme laboral, pel que la van convidar a signar la renúncia voluntària i deixar de treballar a l’empresa.