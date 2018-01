El Comú d'Encamp investiga l’actuació del servei de circulació en un altercat

El Comú d’Encamp ha obert una investigació interna amb l’objectiu d’«esclarir» l’actuació d’uns agents del Servei de Circulació de la parròquia davant d’un altercat que va tenir lloc la matinada de dimarts passat al Pas de la Casa.

Els fets es remunten a la una de la matinada, quan –segons es mostra en unes imatges gravades per les càmeres de seguretat d’un establiment hoteler (que es poden veure al final d'aquesta notícia)– un jove forà, que aparentment està ebri, cau a l’alçada del carrer Maià, al costat d’una patrulla de circulació que en aquell moment s’estava enduent un cotxe amb la grua. Malgrat que la caiguda és totalment visible, les imatges mostren com els operaris comunals s’allunyen del jove, que queda estés a terra i és socorregut minuts després per un grup de ciutadans que es trobava a la zona.

Al respecte, en declaracions a l’ANA, el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, va remarcar ahir que a través de les imatges no es pot saber si els agents «es van adonar» del fet que el jove, «a causa de l’estat en què es trobava, va caure».

La versió del comú

Segons informa el comú, les imatges «no reflecteixen la successió dels fets en la seva totalitat i aporten una visió parcial del succés i del paper que hi van jugar els agents comunals». De fet, la versió de la corporació és que durant el trasllat d’un vehicle amb la grua, «els agents de circulació van detectar una baralla davant d’un local de restauració situat al carrer Maià».

COMÚ D'ENCAMP: «Un agent públic ha d’estar al servei del ciutadà, se seguirà amb la investigació i s’adoptaran les mesures oportunes»

En vista de l’altercat, els agents van aturar el vehicle que conduïen i van intervenir en la baralla per separar als implicats. «Paral·lelament a la intervenció, els agents comunals van avisar a la Policia». Un cop feta aquesta actuació, els operaris van decidir marxar, i va ser llavors quan –segons abans–un dels joves implicats en l’altercat va caure a terra, degut (suposadament) a un estat embriaguesa. Tot i això, el comú entén «que qualsevol agent d’ordre públic ha d’estar plenament al servei del ciutadà». Per aquest motiu, «les investigacions en curs continuaran fins a l’aclariment dels fets» i «s’adoptaran les mesures que siguin oportunes, si s’escau».

La Policia confirma l’actuació

El servei de Policia va confirmar ahir que minuts abans de la caiguda del jove el cos va rebre la trucada d’un agent de circulació d’Encamp i un ciutadà anònim informant d’un altercat al carrer Maià. En aquell moment, una dotació policial i els Bombers es van desplaçar fins al lloc dels fets. Un cop allà, els agents es van trobar amb una baralla protagonitzada pel mateix jove ebri que havia caigut (que ja tornava a estar en peu) i el seu germà. En intentar separar-los, ambdós joves es van posar agressius, van mostrar resistència a l’autoritat i van començar a increpar als agents. Per aquest motiu, la Policia va procedir a la seva detenció i els dos joves van ser traslladats a les dependències policials, on van passar la nit. La Policia va assegurar que els detinguts no van requerir assistència mèdica, ja que tot i que l’altercat va ser escandalós, ambdós implicats només van patir «ferides lleus».

Després de prendre’ls declaració i procedir als tràmits processals, els dos estrangers van ser posats ahir en llibertat amb les condemnes i sancions pertinents.

Un minut desatés

Un cop recollides totes les informacions, Torres va voler remarcar que des del moment «en què marxen els agents de circulació fins que arriba la Policia, passa només un minut». Per tant, «no deixen [al jove] abandonat com potser sembla en el vídeo. I és que s’han de veure totes les imatges per analitzar els fets amb coneixement de causa».

Pel que fa a la legitimitat del vídeo, Torres va especificar que s’ha advertit el propietari de l’establiment on es va fer la gravació que les càmeres de seguretat poden enfocar les entrades dels locals però no els llocs públics, de manera que se li ha demanat que canviï la orientació de la càmera. «En cas que no ho faci ja veurem quines mesures hem de prendre per actuar al respecte», va afegir el cònsol.

Tanmateix, el comú lamenta «l’alarma social» que s’ha creat amb la difusió de les imatges. I és que les xarxes s’ha omplert de comentaris crítics i de desaprovació en relació als fets.