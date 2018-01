Neix el primer nadó de l’any, l’Eithan Rodrigues

Entre càmeres, micròfons i regals, es va donar la benvinguda al món al primer nadó de l’any, l’Eithan Rodrigues. El fill de Yolanda Heras Ortiz, de 37 anys, i Mario Rui Rodrigues de Sousa, de 47 anys, va néixer el dimarts dia 2 a les 22.36h, a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. El nadó mesura 51,5 centímetres i pesa 3,920 quilos, segons va apuntar la mare ahir als mitjans de comunicació, des de l’habitació de l’hospital on està ingressada. La mare va explicar als mitjans l’endemà de parir que estava previst que sortís de comptes d’aquí a 10 dies.

El tercer fill de Yolanda Heras

El part no va ser complicat ni molt llarg, però va acabar sent per cessària, tal com va apuntar Heras, que es dedica al món de l’hostaleria des de fa anys. Heras ja té experiència en parts. De fet, l’Eithan és el seu tercer fill. Les seves altres dues filles tenen 14 i 19 anys. “Les dues estan encantades amb el nen, em sembla que l’Eithan tindrà a partir d’ara tres mares”, va afirmar Heras, que va explicar que la seva filla gran, tot i que havia d’anar a treballar a les 09.00h l’endemà del naixement del seu germà, es va acabar quedant a dormir a l’hospital per fer companyia a la seva mare i a l’esperat nou membre de la família, amb qui es porta gairebé dues dècades.



Heras es va mostrar molt il·lusionada i agraïda per la panera que va rebre d’un doctor i una infermera de l’hospital i per la samarreta groga i negra que els jugadors de futbol de la Unió Esportiva Santa Coloma van regalar-li ahir al matí aprofitant que van anar-la a visitar. L’any passat, el primer nadó de l’any, Gael Purroy Roca, també va néixer el dia 2 a la nit, una mica més tard que l’Eithan.

Pel que fa al nombre total de naixements registrats durant l’any 2017, l’hospital encara no disposa de les dades globals actualitzades, però es preveu que les tingui properament, segons van confirmar ahir fonts del centre hospitalari.