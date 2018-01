El pati de l’escola d'Encamp, projecte d’interès nacional

El projecte del nou pati que es construirà a El Pedral, a l’escola andorrana de primera ensenyança d’Encamp, va ser declarat d’interès nacional ahir després que s’aprovés al consell de ministres. Aquesta classificació es justifica pel fet que el projecte es centra en la dotació de serveis de caràcter educatiu. La construcció del pati és una ampliació del centre escolar i com a tal s’emmarca en els requisits per ser projecte d’interès nacional, establerts en la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme. El nou pati ocuparà un terreny de 1.160 metres quadrats, en els quals també hi haurà dependències annexes de serveis i instal·lacions tècniques en soterrani.

Del lloguer a la propietat

L’adquisició del terreny i la futura construcció del pati d’El Pedral es consideren «d’urgència» segons el comunicat que va publicar ahir el Govern, perquè el propietari dels terrenys on fins ara hi havia el pati de l’escola va informar el 2016 que no volia renovar més l’arrendament. «Per tant, es fa necessari adaptar aquest nou espai», s’explica al comunicat. La primera fase de la construcció es farà en una parcel·la de terreny de 666 metres quadrats. La segona fase de l’ampliació es farà més endavant i actuarà en l’espai de prop de 500 metres quadrats que s’ha cedit per a equipaments públics de la unitat d’actuació Pedral de Baix. Es situarà adossat a la façana posterior de l’escola.