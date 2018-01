Ampliats els permisos d’immigració del sector turístic

Els 30 nous permisos de residència i treball s’han de sumar als 40 que ja es preveien des del mes d’octubre, quan el Govern va aprovar un reglament que fixava una quota de 3.787 autoritzacions d’immigració temporals per a les activitats de la temporada, una xifra que suposava un increment del 15,42% respecte l’any anterior. «S’han exhaurit les autoritzacions globals, per la reactivació del sector de les agències de viatges i l’obertura recent de nous establiments», afegeix l’escrit oficial. El reglament d’ampliació aprovat ahir es preveu en la Llei d’Immigració.

El Govern concedirà 30 autoritzacions més d’immigració temporals per a les activitats de la temporada d’hivern del 2017-2018 en el sector de les agències de viatge. Així es va aprovar ahir al consell de ministres i a proposta del titular d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot. L’ampliació de les quotes es va tirar endavant com a resposta a la demanda del sector, segons un comunicat del Govern.

