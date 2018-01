Bèlgica donarà suport a Andorra per obtenir transitorietats llargues a la UE

L’entesa entre el Principat i el Regne de Bèlgica en els afers internacionals i europeus es va posar ahir de manifest durant la primera visita del viceprimer ministre i ministre d’Afers Exteriors Europeus belga, Didier Reynders, al Principat. Enmig del període de negociacions per l’acord d’associació amb la UE, Reynders es va mostrar a favor d’oferir períodes de transitorietat llargs per a Andorra, com el que es va aconseguir per al tabac, de 30 anys. «Els períodes de transitorietat sempre són molt tècnics i complicats [...] Bèlgica treballarà perquè aquests no suposin el bloqueig de les negociacions», va dir Reynders. «No s’ha de dubtar dels períodes llargs de transitorietat perquè si no s’admeten, ens quedem en un statu quo que no és bo per a ningú», va afegir. A tall d’exemple, Reynders, va parlar de la política agrària comuna de la UE, que acostumen a gaudir de períodes d’adaptació molt llargs. Per tant, segons el ministre, «podem fer entendre a molts socis europeus que aquests períodes de transitorietat llargs per a Andorra són necessaris», com ho han sigut per a molts estats membres en determinades ocasions. El ministre belga també va parlar del bon posicionament andorrà respecte les noves tecnologies que ha de permetre un nou funcionament econòmic. A més, Bèlgica es va oferir ahir a ajudar a Andorra en la transposició de la normativa europea que caldrà fer una vegada es completi l’acord d’associació amb la Unió Europea (UE). «Bèlgica té una experiència molt dilatada en aquesta qüestió i podria donar suport a l’Administració en aquesta tasca», va explicar la ministra d’Exteriors, Maria Ubach.

Didier Reynders: «No s’ha de dubtar dels períodes de transitorietat llargs, si no ens quedem en un ‘statu quo’ que no es bo per a ningú»

Conveni de no doble imposició

Un dels temes tractats durant la reunió d’ahir van ser els avanços del CDI entre els dos països. «Cal que el ministre de Finances [belga] doni orientacions perquè puguem reprendre la segona fase de negociacions i ens agradaria tancar-lo durant aquest any». va informar Reynders. «L’acord ens permetrà reforçar encara més els vincles econòmics i turístics entre ambdós països», va explicar Ubach. Sobre el turisme belga al Principat Reynders va explicar que ja és molt bo però que han començat a parlar de facilitar les inversions turístiques entre ambdós països a les tres regions belgues, gràcies a les facilitats que aportarà el CDI. Respecte del posicionament contrari de l’oposició belga a la signatura del CDI, el ministre va considerar «normal» les desavinences però va dir que la majoria parlamentària els permetia seguir endavant amb el seu compromís.

Lliure circulació de persones

El proper capítol de negociació en el camí cap a l’acord d’associació amb la UE ha de ser el de lliure circulació de persones. Al respecte, Reynders va recordar: «Hi ha molts europeus que des de fa anys viuen a Andorra, és gairebé una tradició la presència europea molt forta i, per tant, serà possible trobar una manera d’aplicar al Principat les regles de lliure circulació i del Tribunal Europeu de Justícia per garantir els drets dels ciutadans», va considerar Reynders tot assenyalant que per Bèlgica el punt de la seguretat jurídica era molt important que quedés ben establert. «És més delicat el terreny econòmic que el de les persones», va expressar, i va reconèixer: «S’han de fer esforços des d’Andorra però també de la banda europea i en particular, per part dels dos socis que tenen més relació amb el Principat: Espanya i França».

Maria Ubach: «El CDI amb Bèlgica ens permetrà reforçar la cooperació entre els dos països en l’àmbit econòmic i turístic»

Cooperació policial

En el marc del conveni que ambdós països van signar el 2016 al respecte, ahir es va acordar l’elaboració per part de la policia belga d’un pla de formació per a grups d’intervenció adaptat a Andorra. A banda, Reynders va agrari el suport del Principat a la candidatura de Bèlgica al Consell de Seguretat de l’ONU.

Procés català: El Parlament ha de moure fitxa

El viceprimer ministre i ministre d’Afers Exteriors i Europeus de Bèlgica, Didier Reynders no va poder evitar parlar de la qüestió catalana que ha posat el país en el punt de mira, després que el president Puigdemont i quatre consellers s’instal·lessin al país. A la pregunta de si el president cessat hauria de poder tornar a Espanya sense risc d’arrest, Reynders va respondre: «Crec que una vegada que hi ha hagut unes eleccions a Catalunya, correspon a les formacions polítiques amb representants al Parlament formar un Govern i designar-ne el cap. Nosaltres a Bèlgica estem acostumats a llargs períodes de negociació per formar Govern. Això també ha passat a Espanya, als Països Baixos de vegades o aquests dies està passant a Alemanya, això no ha de ser un problema», va opinar.



«Quan hi hagi una majoria i un president designat ho podrem valorar però ara primer s’ha de formar un govern», va recordar. A més va explicar que no és un assumpte belga si Puigdemont s’investeix o no per videoconferència «el meu Govern no té res a veure amb tot això i, per tant, no ha de fer res al respecte», va respondre Reynders a la pregunta de si permetrien una investidura telemàtica.