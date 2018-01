El MoraBanc fitxa el pivot francès Sanè per dos mesos

Sanè, que ha estat internacional amb França en categories de base, va desenvolupar pràcticament tota la seva carrera al París Levallois, on precisament va coincidir amb Andrew Albicy. El director general del MoraBanc, Francesc Solana, el va definir així: «Es tracta d’un jugador dinàmic, intel·ligent, amb molt bona mà i capacitat d’intimidació que ens pot ajudar molt. En qualsevol circumstància seria un jugador interessant però en la conjuntura de lesions que estem, la seva incorporació ens resulta fonamental», va reconèixer. Solana va concloure «és molt important també que arriba en bones condicions perquè ahir mateix [per dimarts] va jugar un partit d’Eurocup».

El Bc MoraBanc Andorra va fer oficial ahir la incorporació del pivot francès Landing Sanè pels propers dos mesos. El nou jugador tricolor té 27 anys, mesura 211 centímetres i arriba al Pincipat provinent del Bon Reggio Emilia italià, equip amb el qual va finalitzar el contracte el passat 31 de desembre i on ha estat disputant Eurocup, amb unes mitjanes de 5.3 punts i 3.4 rebots per partit.

Per El Periòdic

