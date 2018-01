Dissolució judicial i definitiva de la societat Ordino Studios

El Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) va publicar ahir un edicte on declara dissolta i liquidada de ple dret la societat Produccions i Serveis Audiovisuals del Pirineu S.L., més coneguda com a Ordino Studios. Així mateix, va informar en conseqüència de la finalització del procediment concursal contra la societat i contra el seu gerent, Jordi Albà Bieto.



Segons consta a l’edicte, i després de la cessació de pagaments i fallida d’Ordino Studios, la batlle va declarar «dissolta i liquidada de ple dret la societat». Així, es requereix al Govern que inscrigui la dissolució d’Ordino Studios al registre de societats i la faci constar com a liquidada.

La justícia ha citat en diverses ocasions al gerent, Jordi Albà, però es troba en parador desconegut



Ordino Studios es va declarar en fallida el 2013 i va deixar a una trentena de persones al carrer, moltes de les quals s’havien contractat de manera il·legal. En paral·lel, aquell mateix 2013 el seu gerent, Jordi Albà, va ser detingut per la Policia per un presumpte delicte patrimonial, arran d’un frau que hauria comès quan era president de la Societat de drets d’autor i drets veïns (Sdadv). La societat, que va rebre crèdits preferents per part del Govern, estava ubicada al Centre de Congressos d’Ordino.



A l’edicte del BOPA, i com a conseqüència, també es declara finalitzat el procediment concursal contra la societat i contra Albà, «recuperant els creditors l’exercici individual de les seves accions». Albà estava acusat de delictes majors continuats d’apropiació indeguda, d’administració deslleial i d’utilització temporal de béns públics. La justícia l’ha citat en diverses ocasions però es troba en parador desconegut, informa l’ANA.



Ordino Studios i el cas de la Sdadv , no són, ni de lluny, les úniques causes obertes que Albà té pendents amb la justícia. Aquí al Principat diverses empreses del país van presentar demandes per impagaments de serveis que se li havien proveït. Mínim en dues d’aquestes Albà està considerat «en rebel·lia» ja que no es va presentar a la causa. El Govern no es va mostrar sorprès quan el ministre Cinca va reconèixer que li havien denegat un aval el 2013 «en detectar tensions a tresoreria». I això sense tenir en compte la inspecció laboral que es va dur a terme des del ministeri d’Interior d’aquell any i en la qual es van detectar onze treballadors en situació irregular.



Tampoc cal oblidar els precedents a Catalunya, dels quals ja va parlar aquest rotatiu, i que es podrien resumir dient que es va escapar de pagar 28 milions de pessetes a la Generalitat, que aquesta li va donar per fer una pel·lícula que mai va veure la llum, i que va ser denunciat per extorsió el 2003 pel Fòrum de les Cultures.