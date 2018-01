Viladrich: «Versionaré l’equip cap al meu estil»

L’FC Andorra va presentar ahir el nou entrenador, Candi Viladrich (36 anys), que mai ha entrenat a en una categoria més alta que la Segona Catalana però que té les coses clares: «Sóc un treballador nat, proper a la gent. No m’agrada marcar distàncies amb els jugadors perquè així conec més els seus neguits. Ahir vaig parlar amb ells, va ser una bona primera presa de contacte, i ara toca versionar l’equip cap al meu estil», va afirmar.

Viladrich sap perfectament a quin club arriba, sobretot a nivell institucional, ja que ha estat a punt de desaparèixer diverses vegades. Però al tècnic això no l’ha influït a l’hora de donar el sí: «Fa anys que segueixo l’Andorra i estic al cas de tot». També de la marxa enterbolida de Marc Castellsagué. I de fet, Viladrich va afirmar: «L’equip no està en la zona baixa, sinó que és setè... Serà difícil pujar posicions, tinc més a perdre que a guanyar». Per això espera reforços: «Un mig i un extrem o un punta».