L’inici de judici de BPA, marcat pels errors denunciats per les defenses

L’inici del judici per la causa general del cas BPA està fixat pel proper dia 15, però els primers dies, o almenys la primera setmana, segons apunten alguns fonts, podria destinar-se únicament a l’anàlisi de les desenes de qüestions prèvies que han presentat les defenses dels 25 processats. Així doncs, la vista oral començaria més tard del previst.



Els advocats han denunciat múltiples errors que consideren que s’ha produït durant tot el procés i que afecten tant al procediment com a la instrucció de la causa. Les fonts consultades van explicar ahir, per exemple, que una d’aquestes qüestions prèvies fa referència al cas Emperador. De fet demanen la nul·litat de les proves basades en la declaració de l’empresari Rafael Pallardó, que justament van servir per acusar l’exconseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel, de blanqueig de capitals, i es qüestiona que s’hagi inclòs a la causa sense que es tingui el cos sencer. En aquest sentit asseguren que en la declaració, malgrat existir proves de càrrec i altres de descàrrec, «només es va agafar la part incriminatòria». També consideren que es tracta d’un cas que s’hauria de jutjar en una causa diferent. D’altra banda, tampoc s’està d’acord amb com es va sol·licitar l’auxili judicial a Espanya perquè es considera que no es va fer seguint els canons legals.



Altres fonts consultades també van afegir que s’ha decidit presentar qüestions prèvies que reiteren algunes de les que ja s’havien presentat durant la fase d’instrucció del cas, però que al seu dia es van desestimar. S’ha optat per «insistir perquè fins ara no s’ha valorat i si no ho presentem ara ja no ho podrem fer», van indicar recordant la «confrontació» que hi ha hagut amb la batlle instructora. D’aquesta manera es manté l’esperança que «un altre tribunal ho pugui valorar». En aquesta ocasió, doncs, es busca, també, la nul·litat de les proves o el retorn a la fase d’instrucció.



Les diverses fonts consultades van deixar clar que les qüestions prèvies que s’hauran d’analitzar seran moltes i totes diferents. Davant d’aquest volum s’espera, doncs, que el tribunal hagi de dedicar, com a mínim, una setmana a valorar-les i decidir què fa al respecte.