Gutiérrez obté el 43è lloc a a l’eslàlom de Copa del Món Zagreb

Mireia Gutiérrez no va poder accedir a la segona mànega a la seva estació talismà, Zagreb (Croàcia), allà on va aconseguir fer-ho per primera vegada l’any 2015 per acabar en un 20è lloc i que va tornar a repetir l’any passat amb un 25è. Aquesta vegada, la representant femenina de la Federació Andorrana d’Esquí va acabar la 43a.

Gutiérrez va marcar un temps de 59.02 i es va quedar a 1.42 de les dues corredora que van acabar en la 30a posició i que van marcar el tall de la primera mànega, l’austríaca Katharina Truppe i la italiana Manuela Moelgg, que van fer el mateix registre: 57.60. El millor temps va ser per a la nord-americana Mikaela Shiffrin, amb 52.99.

Gutiérrez ha començat el seu eslàlom amb energia i va marcat un primer punt de control amb 20.25, situant-se en la posició 35a provisional amb +1.52 respecte al millor temps. En el segon punt intermig ha marcat 39.70, amb +3.49 i en la 38a posició parcial. Així, la seva arribada a meta ha estat amb 59.02, amb +6.03 respecte al millor crono de la mànega, de Shiffrin, i en la 37a posició que després, en acabar totes les corredores, va ser definitivament la 43a en una carrera amb fins a 17 abandonaments.

L’entrenador, Roger Vidosa, va alertar de les dificultats de la pista: «Hi havia moltes diferències degut segurament al tipus de neu i a la llargada de la pista. Aquí el pla és molt llarg i si no agafes bé el ritme, vas perdent tota l’estona. La Mimi ha sortit bastant bé en el primer tram però en quant a entrat al mur li ha faltat rigor a la part alta. No trepitjava com calia, la qual cosa ha fet que no entrés al pla com havia d’entrar i ja vas acumulant temps de retard».

La pròxima cita de la Copa del Món d’eslàlom, diumenge a Kranjska Gora (Eslovènia).