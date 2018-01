Recull del 2017: Commoció per la mort de Vicente

La notícia que va generar més commoció en el món de l’esport de l’any passat va ser la defunció d’Emili Vicente, el 25 de maig. I no només en l’andorrà sinó també en tot el panorama català.

Nascut a la Seu d’Urgell, havia estat jugador i (anys més tard) entrenador del Lleida, entre d’altres. Després de dos anys sense equip, la temporada 2016-2017 es va fer càrrec del FC Andorra, de Primera Catalana. L’equip tricolor va ocupar el liderat del seu grup durant bona part de la temporada i tres dies abans de l’últim partit de lliga al camp de la UE Sants, on els dos equips es jugaven l’ascens a Tercera, Vicente va patir un accident mortal mentre pujava en bicicleta el Coll de la Gallina, a Sant Julià de Lòria.

El cinquè mes del 2017 també va deixar records agradables, com ara el tercer ascens consecutiu del CV Encamp, a Primera Catalana o una fita històrica com va ser la classificació del MoraBanc Andorra per jugar el play-off pel títol de la Lliga Endesa, al qual seria eliminat pel Reial Madrid als quarts de final. A la lliga Nacional de futbol també es van conèixer el campió de lliga, l’FC Santa Coloma, i el de Copa, la UE, i per acabar el mes van començar els Jocs dels Petits Estats de San Marino, on Andorra va aconseguir 17 medalles (segona millor xifra igualant Mònaco 2007 i Xipre 2009).

El juny va començar amb l’empat de l’FC Andorra a Sants (1-1) que va deixar a les portes de l’ascens l’equip tricolor, dirigit només per aquell partit per Richard Imbernón i Eloy Casals. El club esportiu amb més anys de vida del Principat no només va ser notícia per això, sinó també perquè setmanes més tard va estar en perill de desaparició per un deute de 17.000 euros reclamat pels saigs i un altre posterior d’un patrocinador, que li en reclamava 15.000 més. L’entitat que encapçala Albert Ferré va saber ensortir-se’n i al juliol va tornar a ser notícia, perquè amb la creació de la nova Llei de l’Esport a punt va estar de ser comprat per un grup inversor.

Marquen l’estiu del 2017 la BTT, la reaparició de l’equip sènior d’un històric com el CV Adnorra o els Jocs dels Petits Estats de San Marino

El juny, concretament el dia 9, passarà a la història per ser el dia que la selecció de futbol va aconseguir la segona victòria en partit oficial de la seva història, després de l’1-0 contra Macedònia el 2004. Rebés, al minut 26, va fer el gol que faria tocar la glòria. A més, es van produir moviments sonats com el fitxatge de Gerard Miquel per un històric de l’hoquei sobre patins com és l’Igualada, el BC MoraBanc Andorra va confirmar la seva inscripció a l’Eurocup i per acabar, a Vallnord-la Massana va començar un serial de dues setmanes sent l’epicentre de la BTT, amb uns Mundials Màsters i la Copa del Món, ja la segona setmana de juliol.

Per aquelles dates, el futbol va tornar a saltar a la palestra perquè Víctor Santos va tornar a ser elegit president de la Federació Andorrana de Futbol i perquè es van disputar també la primera ronda de les competicions europees, a la qual els tres representants andorrans van ser eliminats: l’FC Santa Coloma en Champions (1-0 i 1-1 contra l’Alashkert) i la UE i el Tic Tapa Sant Julià a l’Europa League.

Marc Casal, tercer en la Copa del Món de curses de muntanya i Mònica Dòria, campiona d’Europa júnior en canoa i caiac

Les curses de muntanya també van tenir el seu espai de pes en el món de l’esport andorrà amb la disputa de l’Andorra Ultra Trail Vallnord, que va superar el llindar dels 2.500 participants; el ciclisme amb el 40 aniversari de la Volta als Ports, que va superar els 1.300 participants i va tenir dues llegendes com els alemanys Jan Ullrich i Marcel Wüst; i el bàsquet, que va tancar el mes en boca de tots per l’adéu de Gio Shermadini (per anar a l’Unicaja), el ball de fitxatges amb Blazic oi Jankovic lligats, els ascensos de Burgos i Guipúscoa, i la denúncia del Betis a l’ACB que el va fer no baixar.

A l’agost, com cada any, pràcticament no va haver-hi moviment, però el que es va produir va ser sonat. L’arribada de La Vuelta va revolucionar el país. Per primera vegada el final era en pla, a Andorra la Vella, i va guanyar Vincenzo Nibali i Froome es va posar líder. A més, Mònica Dòria va fer història en guanyar el Campionat d’Europa júnior de canoa i caiac en la categoria C1 i en curses de muntanya, Marc Casal va escriure una altra pàgina d’or per a l’esport del Principat per la tercera posició a la Copa del Món Sky-Classic. Per arrodonir el mes i l’estiu, el CV Andorra va anunciar que tenia rearmat l’equip sènior i que tornava a competir, a la Segona Divisió Catalana de vòlei.