La Sindicatura conclou que el grup mixt haurà de canviar el reglament

El grup mixt haurà de canviar el seu reglament intern després de la incorporació dels cinc consellers escindits del Grup Parlamentari Liberal. Així ho conclou l’informe jurídic elaborat pels serveis del Consell General que ahir es va trametre als interessats. En aquest sentit s’exposa que el grup mixt «no és un grup de creació i adhesió voluntària» i que per tant «en variar la composició del grup es fa necessari un replantejament en el funcionament del mateix, fruit d’una negociació per part dels membres que l’integren». Així mateix s’assegura que «la incorporació obligada de nous membres comporta la necessitat de respectar també l’opinió dels nous adherits» i s’adverteix que «es fa difícil, per no dir impossible, pensar que un reglament adoptat unilateralment pels membres en un moment determinat pugui obligar als nous membres que, per obligació reglamentària, quedin incorporats automàticament a aquest grup». Es conclou, doncs, que el reglament ha de ser considerat «com un document que compromet als que el varen adoptar en el seu moment i mentre no hi hagi altes o baixes en el mateix, però que s’ha de revisar, necessàriament, cada cop que varia la composició d’aquest grup parlamentari».



Això vol dir que també hi haurà d’haver canvis en la presidència, ja que l’informe jurídic deixa clar que les modificacions s’hauran de dur a terme respectant «els principis de democràcia i pluralitat». Un fet que podria jugar en contra dels interessos del fins ara president del grup, Pere López, que defensa una presidència rotatòria, una opció que va rebutjar, en canvi, al començament de la legislatura quan se li va proposar des de la Sindicatura. Precisament avui hi ha d’haver una nova reunió entre els membres del nou grup mixt per intentar assolir l’acord que fins ara no han estat capaços d’aconseguir.

Les comissions / Un altre dels dubtes que plantejaven els socialdemòcrates era sobre les presidències i vicepresidències de les comissions, inclosa la comissió especial. En aquest cas l’informe detalla que «en cas de variacions en la composició dels grups parlamentaris que suposin, alhora, una variació de la proporcionalitat, la Sindicatura, d’acord amb la Junta de Presidents, ha de distribuir les presidències i vicepresidències novament entre els grups de manera proporcional en funció del nombre de consellers generals de cadascun.



Pel què fa a la representació en organisme internacionals, no s’aporta cap conclusió clara. En canvi, pel què fa a la secretaria de la Sindicatura i a la Comissió Permanent sí que hi ha una resposta aclaridora: malgrat el trencament del grup liberal i per tant, el canvi d’adscripció d’aquests consellers a un nou grup parlamentari, no seria causa de pèrdua del càrrec electe ni dins la Sindicatura ni dins la Comissió Permanent.



Pel què fa a les comissions legislatives, es recorda que en aquesta legislatura, com en d’altres de passades, s’ha acordat l’ús del vot ponderat. La nova situació doncs, suposa una modificació de la proporcionalitat dels grups parlamentaris existents.

Un altre de les modificacions que s’hauran de dur a terme és la distribució dels grups en l’espai físic de l’hemicicle. Una decisió que depèn de la Junta de Presidents.



Per últim, i pel què fa als mitjans i recursos econòmics, s’exposa que la distribució es fa en proporció al nombre de membres de cadascun d’ells i en base a uns criteris acordats per la Junta de Presidents. Per tant, «si el grup mixt veu augmentada, a mitjans de legislatura, la seva composició, els recursos econòmics globals que el Consell General li facilita [...] variaran en proporció al nombre de membres que integra el grup mixt en cada moment». Un criteri que també es fa extensiu a la disposició i utilització dels mitjans materials i tècnics.



Més enllà de la postura exposada, des de la Sindicatura es reitera que sense prejudici dels acords que es puguin assolir, el funcionament intern del grup mixt s’hauria de regir pels criteris de representativitat i proporcionalitat, pluralitat i democràcia.