Els Reis d’Orient arriben a la Seu d’Urgell fent ràfting

una de les benvingudes als Reis Mags més originals és la que s’organitza a la Seu d’Urgell, on les tres majestats arriben avui amb tres barques de ràfting, pel canal d’aigües braves del Ràfting Parc. Melcior, Gaspar i Baltasar entraran a la ciutat baixant pel riu Segre a partir de les 18.15 i acompanyats de nou piragüistes de competició del Club Cadí Canoë-Kayak, segons va informar RàdioSeu. Tot seguit, hi haurà un espectacle pirotècnic de la mà de Diables de l’Alt Urgell.

La cavalcada passarà, com és habitual, pel camí de la Palanca, el carrer Mare Janer, el passeig Joan Brudieu, el carrer Fra Andreu Capella i el carrer Major. Finalment, l’alcalde de la Seu, Albert Batalla, rebrà els Reis d’Orient a la Sala de Sant Domènec i els donarà la clau que obre les portes de totes les llars de la ciutat perquè puguin deixar-hi els regals.



En aquesta edició es repartiran prop de 500 quilos de caramels durant tot el recorregut i hi participaran 350 persones entre membres de les AMPA, entitats locals i treballadors municipals. Aquest any s’hi passejaran 13 carrosses. Les AMPA de les escoles Albert Vives i Pau Claris compten amb dues cadascuna, a les quals s’hi sumen les de les famílies de les escoles La Salle, La Valira i Castell-ciutat, i les caravanes que porten els regals i el carbó. Durant la jornada també es podrà veure el Senyor Pipa, un personatge que recull els xumets dels infants que ja deixen d’utilitzar-lo. També hi participaran els membres del grup Batukaseu, la Rolling Band, les carteres reials, els patges, els carboners, la Comissió de Festes i els treballadors municipals.



D’altra banda, els tres Reis Mags també seran rebuts a Castellciutat. En aquest cas, la benvinguda es farà demà a les 11 del matí, a la plaça de l’arbre. Els organitzadors són l’associació Amics de Castellciutat, l’AMPA de l’escola del poble, la Comissió de Festes (FMK) i l’Ajuntament de la Seu.