La renda per càpita disminueix un 14,5% en una dècada

Recuperació econòmica, dues paraules que s’estan sentint a tort i a dret però que veritablement no acaben de representar la realitat social. Segons les darreres dades facilitades pel Departament d’Estadística, la renda per càpita dels ciutadans registrats a Andorra durant l’any 2016 es va situar en els 24.754 euros, un 14,5% menys que fa 10 anys (quan era de 28.925 euros). Però mentre que l’economia i el benestar de les llars disminueix, alguns serveis públics, com l’aigua o la llum, només fan que créixer. De fet, el preu de l’aigua corrent ha augmentat més d’un 50% en els darrers 10 anys i el de l’electricitat més d’un 20%.

La disminució monetària s’ha produït de forma progressiva i és cert que a partir del 2010 (i fins l’any passat) s’ha començat a registrar un petit increment de la renda per càpita, arribant gairebé a un 7,5% de creixement. Tot i això, la diferència entre el rendiment econòmic dels ciutadans i la inflació de preus continua sent força esbiaixada.

Entre els Nivells de vida elevats

Les xifres esmentades s’han extret de la darrera estimació semi-definitiva del Producte Interior Brut (PIB) 2016 elaborada per Estadística. A esperes d’un informe final, l’estimació preveu tancar l’any esmentat amb un PIB real de 1.937 milions d’euros, un 1,9% més que el 2015 i un PIB per càpita de 40.308 euros. Aquest darrer paràmetre es calcula fent una mitjana entre tots els habitants d’Andorra, sense tenir en compte les diferències internes, i adaptada a la paritat de poder adquisitiu per poder comparar països.

Fent la comparació, el PIB per càpita del 2016 del Principat va ser el dotzè més elevat del món, per sobre d’Espanya i França, que es va situar en 30.117 i 34.291 euros, respectivament. Els països que van encapçalar la llista van ser: Luxemburg (amb 84.551 euros), Irlanda (amb 60.074 euros) i Suïssa (amb 52.903 euros). Per contra, els territoris que van estar a la cua del llistat van ser Turquia (20.558 euros), Xile (19.456 euros) i Mèxic (15.360).

La pressió fiscal augmenta

Un altre factor que analitza l’estimació és la pressió fiscal, que l’any 2016 es va situar en el 25,2%, incrementant el seu valor en 1,8 punts respecte el 2015. Segons l’informe d’Estdística, el motiu d’aquest creixement és la implantació de nous impostos directes, com l’IRPF, i l’increment d’alguns impostos indirectes, com l’IGI i la taxa al consum.

Tot i que la imposició indirecta ha tingut una pèrdua relativa de pes, continua essent el component més rellevant de la pressió fiscal, fluctuant entre el 50,5% l’any 2009 i el 46,3% enregistrat l’any 2016, disminuint, a més, nou dècimes respecte l’any 2015. En segon lloc, les cotitzacions socials representen el 35,6% de la pressió fiscal, amb un increment de tres dècimes respecte l’any 2015. Per últim, la imposició directa i, en concret, els impostos sobre la renda incrementen la seva rellevància, amb una recaptació xifrada en el 14,6% l’any 2016 respecte el 14,1% de l’any 2015.

Evolució de L’IPC

D’altra banda, Estadística va fer pública ahir l’estimació de l’IPC del mes de desembre passat, que va ser del 2,6%. En comparació amb els països veïns, i segons el departament, l’IPC avançat d’Espanya durant el darrer mes de l’any va ser de l’1,2%. Pel que fa a l’IPC de França, no se sabrà fins que transcorri el dia d’avui.