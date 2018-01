El 2017 va tancar amb un augment del 20% de cotxes venuts

Els brots verds de la recuperació econòmica van arribar l’any passat a les matriculacions dels vehicles, amb un 19,1% més de cotxes venuts al tancament de 2017, un 13% més de motos i un 15,5% més de camions i camionetes. En total, la venda dels vehicles de tot tipus al principat va arribar a les 4.522 unitats, 700 més que el 2016, el que suposa una variació a l’alça del 18,2%. Si ens fixem en les xifres de 2015, l’augment del 2017 arriba al 34,1%, ja que fa dos anys es van matricular 3.394 vehicles, enfront dels més de 4.500 del darrer any. La variació entre el 2015 i el 2016 va ser de 13,5% més, cinc punts per sota la registrada entre 2016 i 2017 i, per tant, posa de manifest els bons resultats aconseguits pel sector en els últims dotze mesos.



Concretament i per unitats, el nombre de turismes venuts el 2017 va arribar als 2.686; el de motocicletes, a 735 i el de camions i camionetes a 303, tot segons les dades del Departament d’Estadística fetes públiques ahir. Pel que fa a les matriculacions exclusives del mes de desembre, per turismes i motos l’augment va ser significatiu, del 24% i del 38% respectivament i respecte de les xifres del mateix període del 2016.

Gasolina

A l’hora de triar el tipus de vehicle segons el carburant, la gasolina va ser la preferida dels compradors durant l’any passat, fet que va fer pujar les vendes d’aquest grup de vehicles en un 38,5% respecte de les dades de 2016, any en què s van vendre 1.661 vehicles de gasolina versus els 2.301 del darrer any. En canvi, tot i l’important augment de matriculacions del 2017, els vehicles dièsel només van pujar un 2,5%, és a dir, mentre el 2016 se’n van comprar 1.876, el 2017 van passar a 1.922, tan sols 45 unitats més. Aquest fenomen coincideix amb la tendència europea que està deixant de banda els vehicles de gasoil per considerar-los més contaminants.



No obstant, l’alternativa a aquesta caiguda del dièsel no ha sigut del tot reorientada cap a combustions netes. Tot i que augmenten els vehicles 100% elèctrics, que arriben a les 102 unitats venudes (el 21,4% més que el 2016), l’any passat es van vendre 31 vehicles híbrids de gasolina endollables menys, però van pujar els híbrids de gasolina no endollables (15 unitats més) i els híbrids de gasoil endollables i no, amb dos vehicles entre els dos tipus. Val a dir que d’aquesta última modalitat no es van registrar vendes durant el 2016.

Estacionalitat

Si comparem les matriculacions de 2015, 2016 i 2017, observem un patró comú: les matriculacions augmenten al final d’any i durant els mesos d’estiu. No obstant, el 2017 s’observa, a més, un pic de vendes de 450 unitats durant el mes de març. Aquell mateix any també destaca un augment sostingut de matriculacions de motos d’entre el 4% i el 5% en el darrer trimestre.