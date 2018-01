Els Cierco traslladen la «deficient» resolució de BPA a França i Espanya

Els accionistes majoritaris de Banca Privada d’Andorra (BPA) fins a la seva nacionalització, la família Cierco, notificarà avui formalment als governs d’Espanya i França l’escrit que ha tramès a la Comissió Europea en què li exigeix que revisi «la defectuosa transposició que Andorra va fer de la directiva comunitària sobre reestructuració i resolució d’entitats financeres tot donant peu a la denominada Llei BPA o Llei de l’AREB, amb la qual s’ha justificat la intervenció de BPA i la seva posterior resolució vulnerant drets fonamentals dels socis de l’entitat». L’escrit també va ser tramès ahir al Govern andorrà.

Segons la família, la comunicació es du a terme «en un senyal de transparència, deferència i lleialtat vist l’impacte que pot tenir en la relació entre la UE i Andorra l’eventual conclusió, ja sia per part de la Comissió Europea o per part del Tribunal de Justícia de la UE (TJUE)». Els antics accionistes defensen que la conclusió ha de ser que «la transposició de la directiva es va fer de forma parcial, totalment arbitrària i a mida per a un cas concret tot perjudicant de forma notòria els accionistes de l’entitat bancària, deixant-los en total indefensió i causant-los importantíssims danys econòmics».

Al parer de la família, l’impacte pot ésser encara major vist que l’Acord Monetari és un dels «principals instruments que regula actualment el vincle entre la UE i el Principat. I una vegada es confirmi l’inadequat procedir d’Andorra –més enllà de l’incompliment de l’obligació de control per part de la pròpia Comissió Europea– la credibilitat internacional del Principat pot quedar seriosament tocada just quan s’està negociant l’acord d’associació amb Europa».

De la mateixa manera, la família recorda que l’Acord Monetari obliga Andorra a «transposar, implementar i complir certes normes europees relatives a determinades matèries, com la legislació financera i bancària, especialment en relació amb l’activitat i la supervisió de les institucions corresponents o la prevenció del blanqueig de capitals».

Tanmateix, assegura que el propi Acord Monetari indica expressament que la subscripció del mateix estava motivada, entre altres raons, pel pes del significatiu sector bancari andorrà, per la qual cosa «s’ha d’aplicar al Principat la legislació financera i bancària de la UE pertinent sobre la prevenció del blanqueig de capitals, la prevenció del frau i la falsificació de mitjans de pagament diferents del efectiu, i l’obligació de notificació de dades estadístiques, per tal d’assegurar condicions d’igualtat».

Participació dels països veïns

Per tot, la família considera que Espanya, França i Andorra, com a integrants del comitè mixt que ha de vetllar per la supervisió del compliment de les obligacions derivades de l’Acord Monetari, hauran d’analitzar també la rudimentària i fragmentària transposició, efectuada per Andorra, del marc per a la reestructuració i la resolució d’entitats de crèdit i empreses de serveis d’inversió. De constatar-se, com així manté el Grup Cierco, les «deficiències» denunciades en l’escrit enviat a la Comissió Europea, la confiança amb les institucions europees pot veure’s menyscabada i la negociació amb la UE pot quedar seriosament malmesa.