Estrena de la sèrie de Cesc Gay rodada a Andorra

Félix, la sèrie de l’aclamat director Cesc Gay que es va rodar a Andorra la primavera passada, ja té data una data aproximada d’estrena: «Serà durant el primer quadrimestre de l’any, març o abril, segurament», van informar ahir des de Movistar Plus, la plataforma que l’ha finançada i que emetrà els capítols. Així, el 2018 ens permetrà veure a la petita pantalla indrets com Sornàs, a Ordino, o altres localitzacions a Andorra la Vella, Canillo, Sorteny, Encamp, La Massana i les Salines, i és que dels cinc mesos de rodatge, 11 setmanes van tenir lloc al país. La resta es va filmar a Barcelona i a Madrid. La sèrie és la primera de Gay, ja que abans només havia fet pel·lícules (Truman, Kràmpak) i sitcoms per a TV3, s’estructura en vuit capítols de 45 minuts de durada i forma part de l’aposta de la plataforma televisiva per les sèries que va invertir 70 milions d’euros per a la producció de deu títols que s’han d’anar estrenant al llarg d’aquest any, tots filmats amb tecnologia 4k.

La trama

L’actor argentí Leonardo Sbaraglia (Salvador, Diario de una ninfómana) dona vida a Félix, un escriptor que arriba a Andorra i troba que la seva exparella té una filla d’ell i decideix quedar-se. Viu una existència tranquil·la com a professor d’institut en un entorn natural envejable. Però les coses s’embolicaran. Aleshores, els actors Pere Arquillé i Ginés García Millan, en els papers de veí del Félix i de policia andorrà, respectivament, s’embarcaran en la persecució d’un misteri durant deu dies d’acció on res serà allò que sembla. L’actriu Mi Hoa Lee debuta a la sèrie interpretant a la Júlia, una dona oriental i enigmàtica de la que el protagonista s’enamora però a través de la qual també descobrirà l’horror. Cada capítol promet sorpreses i girs inesperats del guió, alhora que pretén provocar una certa malenconia i atraure pel misteri que augmenta com si es tractés de nines russes. Temporalment, la història se situa el 2006 i el fred i la neu hi són ben presents.

Hitchcock

Segons va explicar durant la presentació de la sèrie Cesc Gay, poc abans de començar el rodatge, Félix no amaga les referències al mestre del suspens Hitchcock, ja que el director i guionista sempre havia volgut fer un film d’aquest tipus però finalment l’oportunitat va arribar en forma de sèrie. Entre les altres referències mítiques que Gay va citar a l’hora d’engendrar la sèrie es troba Twin Peaks, a causa de l’atmosfera en un entorn molt determinant, però també els germans Coen pel toc d’humor negre. En principi, la sèrie no està plantejada per tenir una segona temporada.

L’encàrrec de la sèrie va sorprendre Gay, segons ell mateix va explicar en diverses ocasions. Després de l’èxit de la pel·lícula Truman aquest és el seu següent treball, que va acceptar per la total llibertat creativa que li van oferir i que va qualificar de repte per haver de pensar en filmar molts més minuts que els que calen per un llargmetratge.