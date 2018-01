El grup mixt segueix sense entesa per la presidència

La reorganització del nou grup mixt (amb els tres consellers del PS, Víctor Naudi per SDP, Sílvia Bonet com a consellera independent i els cinc escindits del grup liberal) segueix encallada. El problema bàsic rau en qui ha d’ostentar la presidència i la reunió que es va celebrar ahir a la tarda per intentar trobar una solució va acabar de la mateixa manera que totes les que s’han fet fins ara: sense acord. Fonts properes a la trobada van indicar que ara per ara sembla impossible desbloquejar la situació abans de dilluns, data màxima fixada pel síndic general, Vicenç Mateu, per assolir un consens.



Les mateixes fonts van indicar que mentre el grup liderat per Josep Pintat (UL-CC) defensa una presidència fixa, Pere López manté que la presidència hauria de ser rotatòria i que els nous integrants del grup haurien d’acatar el reglament existent. Davant d’aquesta situació d’enrocament finalment li tocaria a la Sindicatura proposar una solució.



Els consellers del grup mixt, a més, ahir van rebre una carta del síndic on se’ls exposava justament que si dilluns no han comunicat l’acord sobre la presidència no podran assistir a la junta de presidents que hi ha convocada. Davant d’aquesta situació algunes fonts apunten que podria ser en aquesta junta de presidents on es comencin a prendre decisions, per exemple, sobre la distribució dels escons, encara que els membres del grup mixt no hi siguin.



Cal recordar que dimecres des de Sindicatura es va fer arribar l’informe jurídic que havia demanat el PS i que deixa clar que si el grup mixt pateix modificacions a meitat de legislatura, en tractar-se d’un grup d’adscripció no voluntària, també es fa necessari canviar el reglament intern. De fet, en la reunió d’ahir Pintat hauria presentat un primer esborrany d’un nou reglament, «molt bàsic», segons les fonts consultades per aquest rotatiu, on es proposa que les decisions en el si del grup es prenguin per majoria simple però on no es diu res sobre la presidència.