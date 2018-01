Els Reis d’Orient, preparats per desfilar per totes les parròquies

La nit més esperada de l’any per tots els nens i nenes, la que genera més il·lusió entre infants i famílies, ja és a tocar. La màgia que desprèn el dia de Reis comença just avui. Com a cada vigília, els Reis Mags d’Orient arribaran al Principat sobre carrosses lluents i acompanyats de patges reials, que repartiran al llarg de la desfilada més de 12.000 caramels. D’aquests, uns 10.000 es llençaran als assistents de la cavalcada que recorrerà Escaldes i Andorra la Vella, la més multitudinària del país i la que més novetats presenta enguany, amb una animació sorpresa que acompanyarà la tradicional batucada i amb una carrossa d’estrena que se sumarà a les 16 que ja es van millorar l’any passat. Sobre el nou remolc, construït per l’artista Arnau Orobitg a manera d’au fènix, s’hi asseurà el Rei Melcior, al costat d’una vintena de nens que faran veure que estan perduts entre un bosc d’avets de tela.



La cavalcada de les parròquies centrals començarà a les 18.30h des de la plaça Príncep Benlloch d’Andorra la Vella i recorrerà les avingudes Meritxell i Carlemany fins arribar a la plaça Coprínceps d’Escaldes, cap a les 20.30h. Les carrosses mantindran les temàtiques de l’any passat, entre les quals es trobaven el western, Aladí, Peter Pan o els dàlmates. De camí al punt d’arribada Ses Majestats pararan un parell de minuts davant l’església d’Escaldes per oferir una reverència a la figura del nen Jesús que treurà el mossèn Jaume. «Així recuperem una tradició que fa anys es va perdre», va explicar Loli Artuñedo, presidenta de la Unió Pro-Turisme, organitzadora de l’esdeveniment juntament amb els comuns implicats.



Per a la desfilada més massiva s’han destinat 30.000 euros, 5.000 euros més que l’any passat, segons Merixell Ríspolez, tresorera de l’entitat. El pressupost més gran, però, és el de les cavalcades d’Encamp i el Pas de la Casa, que han necessitat una partida de 45.000 euros en total. La desfilada començarà als dos llocs a les 18.00h, des de la plaça dels Arinsols d’Encamp fins al Saló de la Infància i des de la pista d’esquí Directa de Grandvalira, per on arribaran amb esquís els tres Reis Mags, que rebran la benvinguda amb un espectacle pirotècnic i un descens de torxes. A Sant Julià de Lòria, el recorregut començarà a la mateixa hora i arrencarà des de l’avinguda Verge de Canòlich i fins al Centre cultural i de congressos lauredià. A Canillo, aquest cop, els reis no aniran a cavall sinó sobre una carrossa, al ritme d’una música d’orquestra. Ho faran a partir de les 18.00h des del telecabina de Grandvalira i fins a la plaça del Prat del Riu. A la Massana, es posaran en marxa a les 17.00h des del Prat Gran del Colat. La rebuda a Ordino es farà a les 19.00h a l’Andorra Congrés Centre. Al final de la cavalcada, s’oferirà coca i xocolatada a la plaça Major, cap a les 20.00h.

«Plogui, nevi o faci bon temps», els Reis d’Orient arribaran aquesta nit a Andorra, tal com va assegurar ahir al vespre el patge reial des dels carrers d’Andorra la Vella i Escaldes. L’enviat especial dels Reis va recórrer els carrers centrals de les parròquies per anunciar l’arribada dels les majestats i recordar als nens que encara hi ha temps per lliurar les cartes.