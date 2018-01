Indignació sindical

Qui ho havia de dir quan Eva Descarrega va agafar les regnes de la reforma de la llei de la Funció Pública, que les dues parts implicades, el Govern i els sindicats, acabarien tan enfrontades. En aquell moment tothom va celebrar un canvi de tarannà que augurava una millor entesa que no pas amb el seu predecessor, Jordi Alcobé. Però a mesura que s’han anat fent passos i concretant els canvis que es volen introduir des del Govern a la llei, les posicions s’han distanciat. I per ara, sembla que no tenen punt de trobada.



Ahir a la tarda els sindicats es van tornar a reunir per tractar la qüestió i es va reiterar el què ja s’havia dit: dilluns, en la reunió que hi ha prevista de la comissió consultiva no signaran l’informe preceptiu i ara estan a l’espera de la resposta del Govern per decidir quin és el següent pas.



«Veurem si realment s’entra a tràmit i s’accepta, perquè ja tenim una sentència que reconeix que l’informe és necessari», va explicar ahir el president de l’Associació de Bombers d’Andorra (ABA), Joan Torra, després de la reunió, que va insistir que justament és l’informe «l’únic lloc on podem negociar». I aquí és on arriba la seva indignació, la de tots els sindicats. «No s’ha acceptat res. De les 80 propostes que els hem fet no ens n’han acceptat cap», va sentenciar.



Malgrat que des de l’ANA ahir s’apuntava que Govern està disposat a negociar tres punts de la llei (l’estudi sobre la possible participació dels sindicats en els processos d’elecció del personal, la possible jubilació a partir del 65 anys i un aspecte contemplat en l’antiga llei però no en la reforma i que fa esment a no baixar del 75% del salari en cas de reubicació, accident laboral o malaltia), Torra va voler deixar clar que des dels sindicats en cap cas s’entrarà en la negociació. És més, va recordar que aquesta negociació s’havia de posar sobre la taula en una reunió convocada per la setmana passada i que es va haver de suspendre per manca de quòrum.



Resposta

I preveuen mobilitzacions? De moment no s’ha pres cap decisió definitiva, però Torra va apuntar que si les posicions de l’Executiu no canvien «de mobilitzacions n’hi haurà d’haver». Faltarà saber, també, de quin tipus i com es concreten en els diferents col·lectius. Així doncs, des dels sindicats s’espera a la reunió de dilluns per posicionar-se d’una manera o altra. Posteriorment també tenen previst reunir-se amb els diferents grups parlamentaris per veure si poden introduir alguna de les seves demandes mitjançant esmenes a la llei.



I fins i tot, tenint en compte la sentència anterior, si s’acaba entrant l’informe preceptiu sense la firma, no es descarta portar-lo als tribunals.