Les nines Lol i Sylvanian Family, entre les joguines més venudes

«No en tenim, ja no ens queda cap Tetris de fusta, ho sento», va dir ahir una dependenta de la botiga de joguines JouéClub, a Escaldes. «D’acord, una cosa menys, doncs», va respondre un client, que amb una llista a la mà, va continuar buscant regals entre passadissos i estanteries. En aquest establiment, les joguines que més aviat s’han esgotat són les nines Lol, que escupen, fan pipí i ploren si les alimenten, i canvien de color si els toca l’aigua. El regal més buscat va ser el mateix als magatzems Pyrénées, segons va explicar ahir el responsable de la secció de joguines, José Antonio Molina. Sense poder donar xifres de vendes, va assegurar que la campanya de Nadal està seguint la mateixa bona dinàmica que la de l’any passat. «Nosaltres comencem la campanya l’1 de novembre i en aquests dos mesos, més o menys mantenim els nivells de l’any passat», va apuntar Molina.



A Pyrénées, tant pel Tió, com pel Pare Noel o Reis, també s’ha venut molt la marca Factory Slime, que converteix en una pasta mal·leable una barreja de pols i aigua. Els clàssic d’Star Wars i Frozen continuen sent una aposta segura, però els objectes relacionats amb la sèrie de dibuixos animats de Les aventures de Ladybug, han triomfat encara més, segons Molina. L’altre objecte buscat durant aquestes festes ha estat l’Smartwatch, un tipus de rellotge destinat a un públic infantil que val entre 50 i 60 euros i amb el qual es pot interactuar utilitzant-lo com un micròfon o com una càmera de fotos.

Tecnologia, jocs i consoles

A banda dels jocs de taula, les nines, les pilotes, les cuines i les diverses joguines d’èxit d’aquest Nadal, la roba i la tecnologia també han vist un augment en les vendes. Així ho va afirmar Molina, que també treballa en l’equip que coordina la secció de l’Fnac. «El que triomfa és la Play Station 4 i els jocs d’ordinador», subratlla.

D’entre els videojocs més venuts, es troben el FIFA 2018 i el Call of Duty. Per a la Nintendo, la figura de Mario Bros ha tornat a monopolitzar les vendes a través de diversos jocs.