Tercer quadrimestre del 2017: 75 anys de supervivència

El tercer quadrimestre del 2017 deixa per al record el 75è aniversari d’un dels clubs més vells –probablement el que més– del Principat, l’FC Andorra i d’altres esdeveniments com la gala de premis de la Federació Internacional de Motociclisme (FIM), el retorn del BC MoraBanc Andorra a la competició europea o la visita de la selecció portuguesa de futbol, amb Cristiano Ronaldo al capdavant.

El setembre va obrir el darrer quadrimestre amb un títol en l’esport rei: l’FC Santa Coloma es va imposar per 1-0 al seu veí UE, gràcies a un gol de Moisés al minut 113 que donava la Supercopa al campió de Lliga. Pocs dies després, el club que presideix Alain Molné va signar un acord amb VallBanc com a patrocinador i també amb una potència del futbol espanyol com és el Vila-real.

Dies després, un dels nouvinguts al club de bàsquet, Jaka Blazic, es va proclamar campió de l’Euro. Parlant d’estrelles de renom internacional, l’última setmana van venir Gemma Mengual, per realitzar una master class de sincronitzada a Sant Julià i Kilian Jornet, per inaugurar una botiga a l’illa Carlemany. El món motor va tancar el setè mes del 2017 amb una onzena posició d’Andorra al Trial de les Nacions, per davant de Luxemburg i Canadà.

Octubre va presentar-se amb Grandvalira-Ensisa anunciant que Soldeu opta a la Copa del Món mascuolina del 2021. Va ser al míting de tardor de la Federació Internacional d’Esquí, celebrat a Zuric.

La primera setmana va portar la bogeria a Andorra com poques vegades s’ha vist en el món de l’esport amb la visita de Portugal. La comunitat lusitana va generar una repercussió difícil d’igualar, més sabent que venia Cristiano Ronaldo. La tricolor va aconseguir la heroïcitat d’aguantar l’empat sense gols durant 63 minuts fins que l’estrella del Reial Madrid, que era suplent, va marcar; Portugal va acabar imposant-se 0-2.

Retrobament dels Colom

Octubre deixa dos esdeveniments més que passaran a la història de l’esport andorrà. D’una banda, el BC MoraBanc Andorra va tornar a assaborir la competició europea per segona vegada i passats 22 anys. El més casual és que ho va fer al Poliesportiu i davant l’Unics Kazan de Quino Colom. Va ser titular ell i també el seu germà Guille. Un gran detall de Peñarroya; es van cobrir durant prop de dos minuts.

Més rellevància té una de les fites de l’any: les noces de brillants de l’FC Andorra amb el futbol. 75 anys de supervivència per a un club que està en una situació precària i que no va poder realitzar cap celebració ni cap acte per falta de pressupost.

Novembre va obrir amb una mala notícia: Albert Llovera va anunciar que finalment no correrà el Dakar 2018 per la lesió del dit polze de la mà esquerra, de la qual no s’ha recuperat a temps. A mitjans de l’onzè mes va arribar la oportunitat que Quino Colom busca des que va iniciar la seva carrera esportiva: debutar amb la selecció espanyola de bàsquet, al Premundial, per la sonada baixa dels primeres espases de la selecció que dirigeix Sergio Scariolo. De fet va oferir més d’un recital... I com a casualitat, també va coincidir amb Jaime Fernàndez. Direcció de joc amb nexe al Principat que va ser decisiva perquè Espanya obtingués el bitllet per al pròxim Mundial.

Per acabar, el gran festival del món del motociclisme va convertir Andorra en l’epicentre mundial. La celebració de la Gala d’entrega de premis de la FIM va arrossegar 700 personatges VIP a la capital, amb Marc Màrquez i Toni Bou com a grans abanderats.

Desembre ens ha deixat la garantia de què Koldo continuarà sent el seleccionador de futbol els pròxims dos anys, amb la Lliga de les Nacions i el Preeuropeu per disputar. Els quatre punts en la darrera fase, el millor aval perquè la Federació decidís renovar-lo. Altres noms propis van sortir a la palestra a la Nit de l’Esport en ser nomenats millors esportistes de l’any: Irineu Esteve i Mireia Gutiérrez d’hivern i Cristian España i Mònica Dòria d’estiu. Per acabar, la Federació de Futbol va anunciar que el president de la UEFA, Aleksander Ceferin, vindrà de visita el 18 de gener i la de Motociclisme, que Josep Punti plega i agafa el relleu com a presidenta Natàlia Gallego.