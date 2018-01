La Font Blanca vol convertir-se en la millor seu de la Copa del Món ISMF

La Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) treballa en una línia concreta i ben definida: convertir la Font Blanca en la millor seu del calendari de la Copa del Món d’esquí de muntanya. D’aquí que per a l’edició del 2018, que es disputarà el pròxims 27 i 28 de gener a Vallnord, aposti per donar un pas endavant i omplir l’esdeveniment de detalls que la diferenciaran de la resta.

Hi ha un que destaca per sobre de tots: la retransmissió per televisió. La Font Blanca ha arribat a un acord amb Andorra Televisió perquè s’emeti en directe la cursa vertical del dia 28, la qual també es podrà visionar a través de l’streaming del web (www.fontblanca.ad). Serà la primera vegada en la història que una carrera de la Copa del Món d’esquí de muntanya es trasllada també a la pantalla.

Però no serà aquesta l’única novetat d’una Font Blanca que vol consolidar les dates de la seva celebració com el Dia Nacional de l’Skimo: «Volem que sigui un cap de setmana de festa. No només de veure els millors del món, sinó també de ser partícep», va manifestar ahir el president de la FAM, Jaume Esteve.

Així que veure-ho per televisió pot ser molt còmode, però no tan divertit ni apassionant. Perquè per la cursa vertical, també s’instal·larà una pantalla gegant a l’arribada, per fer un seguiment de tota la prova amb comentaris en anglès i en català i també es destinaran grans esforços a l'animació per als espectadors amb diverses activitats, sortejos, packs d’animació de regals amb campanetes i d’altres objectes que facin més amena cadascuna de les dues jornades.

A Arcalís, el dia de la individual (27 de gener), també preparen unes quantes sorpreses. Per exemple, l’acompanyament dels espectadors des de l’aparcament fins al centre neuràlgic, l’Estadi Scarpa de la zona de La Coma. Serà com una mena de cursa o passejada popular que ajudarà a que el públic sàpiga com pujar i se senti partícip de la jornada. A dalt, a l’Estadi Scarpa, esperarà una xocolatada i més packs d’animació en una zona privilegiada a la qual es veu el 80% del recorregut.

«Si volem que la Font Blanca sigui una referència hem de fer-ho bé, ha de ser de tothom i hem de saber mostrar-ho», va afirmar Esteve. I és que la FAM és la primera federació que signa amb la internacional un contracte de televisió, que té una durada de tres anys. Aquest any es podrà veure la cursa vertical, però al 2019 i 2020 es preveu també la individual. L’esquí de muntanya podria ser olímpic en qüestió de tres anys i la FAM no vol quedar-se enrere.