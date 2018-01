Les GSeries Crèdit Andorrà concentren cada cita en un dia

Les G.Series Crèdit Andorrà ja estan a tocar. El pròxim 13 de gener es donarà el tret de sortida a la primera de les cinc proves que comprèn el calendari del 2018 al circuit del pas de la casa, i a l’espera de la confirmació de les inscripcions, el que sí que té pràcticament tancat l’Automòbil Club d’Andorra (ACA) són els horaris pels quals es regiran les competicions puntuables, sempre tenint en compte que estaran permanentment subjectes al nombre d’inscrits de cada prova i a les condicions climatològiques del moment.

Encara que en la G1 l’activitat s’iniciarà el divendres vinent (dia 12) amb la celebració de la GZero, la categoría reina (GSeries 1) començarà l’acció a les 9 del matí amb les mànigues FP1 i FP2 dels entrenaments), en les quals podran evolucionar tots els pilots al llarg de dues mànigues de 6 voltes.

La primera màniga que atorgarà punts per a aquests vehicles GS1 serà la que formen les 6 voltes de la QP1 (Qualificació), a disputar entre les 10.35 i les 11.35. A continuació es disputarà la SuperSpecial (Sèrie), a partir de les 11.40h i s’allargaran una hora, amb altres 6 voltes per a cada pilot.

Un cop condicionada la pista es disputaran les dues finals, la Final B (8 voltes) a les 13.10 hores i la Final A mitja hora més tard; totes dues, a vuit voltes i per acabar, els podis.

GSeries 2, a la tarda

La categoria GS2 (GiAND Car) iniciarà la seva cursa a les 16h amb les dues mànigues de 6 voltes que compondran la FP1 i FP2 (entrenaments). Entre 17.35h i 18.30h tindrà lloc la qualificació QP1 i entre 18.35h i 19.15h la QP2, totes elles a 6 voltes. El lògic condicionament de la pista servirà per deixar tot perfectament a punt per a la Final B (19.45h) i la Final A (20.15h), totes dues a 8 voltes, a la qual seguiran els podis.

El 24 de febrer, última prova / La tretzena edició de les del campionat de velocitat sobre gel constarà de 5 proves puntuables, totes en dissabte: 13 de gener, la G1; el 27 del mateix mes, la G2; i al febrer la G3 el dia 3, la G4 el 10 i la G5 el 24. L’ACA es reserva el 3 de març com a data reserva per si les inclemències meteorològiques obliguen a suspendre alguna de les proves. En tot cas, aquest any el circuit ha patit un rentat de cara de gran importància, ja que s’ha millorat la instal·lació amb millores entre les quals destaquen la grada per al públic, que s’ubicarà en un punt privilegiat per poder gaudir de les derrapades molt millor que abans.