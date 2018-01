Els esquiadors d’Ordino-Arcalís es gasten un 20% més en l’estació

L’estació d’Ordino-Arcalís espera tancar la present temporada d’hivern amb un 4% més d’esquiadors que l’any passat. Aquesta és la previsió que van fer els responsables del camp de neu el passat mes de novembre durant una presentació pública. I segons va detallar ahir el director de l’estació, Xabier Ajona, en declaracions a l’ANA, les estimacions s’estan complint.

A hores d’ara, i amb les festes a punt de finalitzar, Ajona considera que les previsions no eren agosarades, ja que ja «estem en la línia d’esquiadors que ens havíem plantejat». Tanmateix, i tenint en compte que està augmentant el consum que aquests esquiadors fan quan són a l’estació (fins a un 20% més de despesa que l’hivern passat), des d’Arcalís se celebra que, de moment, «estem per sobre dels objectius marcats» a l’inici. Aquest fet permet ser optimistes per a la segona part de la temporada.

L’increment de despesa dels esquiadors s’ha produït en tots els serveis: restauració, escola d’esquí, botiga i lloguer de material. Al respecte, Ajona va assegurar que aquest «és el camí que hem de seguir», perquè les dimensions de l’estació fan que no es pugui créixer molt en volum. I amb el pla director, que ja està en marxa, «la nostra aspiració no és que el volum de clients creixi una barbaritat, sinó de manera progressiva», mentre que pel que realment s’aposta és pel «creixement de la despesa» d’aquests. Per aquest motiu, es treballarà per millorar el nivell dels serveis oferts dins de l’estació i poder justificar així un nivell superior de preus.

No ha estat un camí fàcil

D’altra banda, Ajona va puntualitzar que no ha estat fàcil arribar fins aquí, fet que fa que sigui més destacable aquesta superació de les previsions. Segons el director, un dels punts negatius de la temporada ha estat la meteorologia, «que no ha estat benèvola». Per aquest motiu, «el desembre no ha estat fàcil», tant pel que fa al pont de la Puríssima com als primers dies de Nadal, concretament el 27, 28 i 29 de desembre. Aquests dies normalment estaven marcats per una elevada afluència, però van estar «penalitzats» per les condicions meteorològiques.

Tot i això, Ajona va remarcar que els dies 30, 31 i 1 de gener «van ser més forts de l’habitual», fet que ha ajudat a equilibrar els dies anteriors. Però tot es decidirà durant aquest cap de setmana de Reis, que marcarà si s’acaben les festes per sobre de l’hivern passat o en una línia similar.