Les vendes en rebaixes, per sota les expectatives dels comerciants

Superades les dues primeres setmanes de rebaixes, la sensació dels comerciants d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany és agredolça. Des del 22 de desembre, les botigues han omplert de cartells aparadors i vitralls informant dels diversos descomptes que haurien d’atreure residents i, sobretot, turistes, en busca de les compres de Nadal. L’afluència de visitants des que es va engegar la campanya de rebaixes ha inundat els carrers comercials del Principat, però la quantitat de passejants no s’està traduint, de moment, en un augment en les vendes. Sònia Yebra, presidenta de l’Associació de Comerciants i Propietaris de l’avinguda Meritxell, va avançar ahir que els comerços estan registrant un volum de compres inferior al de l’any passat en aquestes dates. «Hi ha molta gent als carrers, però les vendes estan anant per sota del que esperàvem», va lamentar Yebra.

Optimisme de cara a la setmana vinent

Tot i així, la setmana que ve es preveu que encara hi hagi moviment a la zona comercial, tal com passa cada any. A partir de la tercera setmana de rebaixes, les compres comencen a disminuir. «L’època forta és ara, tot i que les rebaixes acaben el dia 28 de febrer», va aclarir Yebra. Des de l’Associació de Comerciants Riberaygua i Travesseres, també consideren que les vendes podrien haver estat millor, malgrat que tenen esperança en què es pugui millorar la setmana vinent.

La seva presidenta, Rosa Pascuet, va admetre que la gran quantitat de turistes que han passejat per Andorra aquests dies han ajudat molt els comerços, que «viuen de la temporada d’hivern», en gran mesura. Pascuet va destacar l’arribada de nombrosos «russos amb alt poder adquisitiu». «També han vingut molts francesos, que aprofiten que els preus aquí són molt més barats que al seu país, igual que els russos», va explicar Pascuet. «Als països nòrdics, el consum és diferent que a l’Estat espanyol. Compren menys però més car, perquè prefereixen qualitat a quantitat», va puntualitzar la presidenta. Pel que fa als productes més venuts, Pascuet no va poder donar-ne detalls, ja que està pendent de reunir-se amb la resta de comerciants de l’associació la setmana vinent. «El que més es rebaixa és el producte de tardor. El que és de plena temporada d’hivern no pot tenir descomptes molt grans perquè no surt a compte a les botigues», va dir.



D’altra banda, Pascuet va criticar la dificultat que tenen els comerços de la seva zona a vendre els productes, alguns dels quals amb descomptes de fins al 50%, per la ubicació on es troben. «Estem a segona línia. Al turista li costa arribar aquí, només venen si hi passen amb cotxe», va criticar Pascuet.