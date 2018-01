Esfondrament en un edifici del carrer Sant Josep de Calassanç

Els Bombers de la Generalitat van intervenir ahir al migdia en un esfondrament que es va produir en un pis d’un edifici situat al centre neuràlgic de la Seu d’Urgell, entre el carrer de Sant Josep de Calassanç i la plaça de Catalunya.

Segons van informar la Direcció General d’Emergències i l’ajuntament urgellenc, l’avís de l’incident es va rebre a les 12 del migdia. Per causes que es desconeixen, va cedir una part del sostre d’un dels pisos del bloc, que té quatre plantes més la planta baixa. Al lloc dels fets s’hi van desplaçar tres dotacions dels Bombers de la Seu, que van desallotjar la zona per crear un perímetre de seguretat. Tot seguit van revisar l’edifici i van avaluar els danys, informa RàdioSeu. També s’hi va treballar per garantir la seguretat de l’espai mentre no es repari els desperfectes. En aquest sentit, es dóna la circumstància que actualment la casa estava en fase de reformes.