Ensurt a La Gavernera amb set intoxicats per fum

un ensurt sense conseqüències greus és el què van tenir la nit de dijous a divendres els infants i educadors del Centre d’Acolliment d’Infants (CAI) La Gavernera després que es cremessin uns elements de plàstic que s’estaven fent bullir per esterilitzar-los. Un petit foc que va generar, però, molt de fum. Tant que es va necessitar de la intervenció dels bombers i quatre infants i tres educadors van acabar a l’hospital per una inhalació lleu de fum.

Segons van explicar des del Govern, un dels educadors va deixar l’olla amb els estris a dins i poca aigua mentre anava acompanyar a dormir els darrers joves que quedaven desperts. En haver-hi poca aigua, aquesta es va evaporar i l’escalfor va fer fondre els estris de plàstic generant molt de fum. Això va fer que saltessin les alarmes d’incendi.

Els bombers van rebre l’avís a les 11.05 hores de la nit i un cop al lloc dels fets es va evacuar l’edifici per l’enorme quantitat de fum que hi havia. Des del cos es va indicar que la intervenció per treure el fum es va allargar fins a la una de la matinada, moment en què els ocupants del centre van poder tornar a entrar i passar la nit allà.

Tot i així membres del SUM van traslladar fins a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell 4 infants i 3 adults que havien inhalat fum. Des del centre mèdic es va exposar que van ser tots casos lleus i que van ingressar cap a la mitjanit i entre les dues i les tres de la matinada se’ls va donar l’alta.

Actualment hi ha una vintena d’infants que van vida a La Gavernera i des de l’Executiu es va remarcar que en tot moment es van aplicar els protocols previstos en casos d’emergències. Afortunadament tot va quedar en un ensurt.