Mor el mossèn de la capital Blai Fortuny als 90 anys

El mossèn d’Andorra la Vella Blai Fortuny va morir ahir als 90 anys. Fortuny va ser rector d’Escaldes-Engordany des del 1969 i l’any 1990 va passar a ser rector d’Andorra la Vella i arxipreste de les Valls d’Andorra fins a la seva jubilació, l’any 1999. Va ser rellevat en el càrrec per mossèn Joan Pujol i, posteriorment, per mossèn Ramon Sàrries, l’actual arxipreste.

Sàrries va voler dedicar ahir unes paraules a Fortuny i va assegurar que el mossèn sempre va arribar a exercir els càrrecs de responsabilitat amb «molta cura i dedicació». A més, va viure una època «molt dinàmica i activa», ja que va coincidir amb molts canvis tant a l’Església com al país, sobretot per la creació de la parròquia d’Escaldes. Sàrries també va destacar que posteriorment, durant l’època que va exercir a Andorra la Vella, el mossèn es va trobar amb un panorama més tranquil, ja que tot estava «més estable i configurat».

El dol es rebrà avui de les 10.00 hores a les 14.00 a la rectoria de la capital. La missa funeral, oficiada per l’arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, tindrà lloc a l’església de Sant Esteve també avui a les 16.00 hores.