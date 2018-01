Les festes de Nadal acullen un 5% més de vehicles que l’any passat

Mobilitat espera tancar les festes nadalenques amb l’entrada de 148.000 vehicles al país i superar en un 5% les dades registrades l’any passat. Segons va informar ahir el cap del servei, Jaume Bonell, per ara les expectatives s’estan complint, ja que des de Sant Esteve fins cap d’any van venir al Principat més de 100.000 vehicles. I sumant les entrades efectuades des del primer dia de l’any fins passat Reis, s’espera que vinguin, com a mínim, 48.000 turismes més. Per tant, «si la climatologia acompanya, tindrem xifres molt positives».

Bonell va fer èmfasi en el paper de la meteorologia, perquè a partir d’aquest vespre es preveuen nevades a les cotes baixes. Aquest fet podria provocar que les entrades d’Andorra, i sobretot el centre, es col·lapsessin, provocant que alguns turistes optessin per no venir.

De cara al present cap de setmana, es preveu que hi hagi retencions sobretot durant el dia de demà. De sortida, a la frontera del riu Runner, es preveuen cues prologades de les 10.00 hores a les 19.00. I pel que fa a la frontera franco-andorrana, l’estimació és que hi hagi retencions de sortida entre les 14.00 hores i les 17.00, així com d’entrada entre les 11.00 i les 13.00 hores. A més, durant el dia d’avui i de demà, es preveu que les carreteres centrals estiguin força concorregudes degut sobretot a l’elevada afluència de vehicles turístics que hi ha al país.