‘Els Pastorets’ s’acomiaden

L’edició més contemporània de Els Pastorets de Sant Julià de Lòria s’acomiada. Avui i demà tindran lloc les dues últimes representacions de l’obra teatral que –des de fa 24 temporades– es capaç d’omplir tots els escenaris que trepitja.

La història no és nova, de fet, any rere any la trama principal es manté, tot i això, des de la direcció de l’obra sempre s’intenta renovar escenografia i ambientar la representació en un o altre univers. En aquesta ocasió, l’obra s’emmarca en un bosc mòbil on els propis actors van jugant amb el decorat, fent els canvis i facilitant les transicions.

Tot i aquest toc de modernisme i renovació, l’essència de Els Pastorets tradicionals no s’ha volgut perdre. Per aquest motiu, s’ha mantingut el vestuari de les primeres edicions, que es va haver de restaurar durant els dies previs a l’estrena.

Tanmateix, la base del text continua sent l’original de l’autor Folch i Torres, però s’han fet petites modificacions com ara l’afegitó d’un pròleg, per subratllar i evidenciar la lluita entre el bé i el mal, així com el pròleg servei de motor d’arrencament de l’obra, que també ofereix novetats en l’aspecte musical i en l’escenografia.

El paper de la música

Pel que fa a la música, els directors Juanma Casero i Irina Robles, han decidit potenciar la part cantada de Els Pastorets fent que tota l’ambientació de l’obra sigui vocal. D’aquesta manera, s’aconsegueix que la música en directe sigui més impactant i que l’obra pugui integrar el màxim de gent.

La representació posa fi a la 24a edició amb un escenari mòbil i la música com a punt clau

Per aquesta edició de Els Pastorets es va crear un petit cor amb cantants de diferents edats i sota la direcció de Juli Barrero, professor de cant de l’Espai de Música Moderna i director de la Coral de la Llar de Lòria. L’Escola d’Art també ha participat en aquesta cita nadalenca anual, aquest cop, dissenyant l’escenografia de l’obra teatral, amb uns arbres i ambients molt especials.

Les dos últimes representacions es faran a les 18.00 hores de la tarda i posaran fi a l’enfrontament entre Satanàs i Sant Miquel, que després de diversos desafiaments s’enfronten en la lluita més poderosa de la humanitat: el Bé contra el Mal. Això sí, no és un adéu definitiu, perquè ningú té dubtes que a finals d’aquest any, tornaran. H