Margot Llobera explicarà com viu diàriament el Dakar

El ral·li Dakar és tota una aventura. Només uns pocs la poden gaudir en primera persona, ja sigui competint-hi, o formant part dels equips. Margot Llobera ho fa dins l’estructura d’un conjunt punter com l’Himoinsa Team i cada dia exposarà per audio a la pàgina web d’EL PERIÒDIC totes les experiències que visqui en cadascuna de les etapes.

Des d’avui es podran seguir les vicissituds de l’andorrana de cada jornada en els àudios que es trobaran a la web, als que també es podrà accedir en la versió en paper d’El Periòdic a través d’un codi QR que sortirà diàriament imprès a la secció d’esports. Llobera té una idea del que es trobarà al Dakar per tot el que li han explicat els que hi han estat i l’han patit durant dues setmanes. «Espero molta calor i fred, amb grans diferències de temperatura en un mateix dia. També d’alçada. Dormirem poc i segur que patirem», assenyala. Tot i no ser-hi com a pilot, el que han d’aguantar els components de l’equip també és dur. «És un altre Dakar. Pateixes menys anant en grup, però físicament acabes mort, ja que no dorms i el cansament es va acumulant a mida que passen els dies. A més, et trobes que sempre passen coses, amb imprevistos que has de saber solucionar ràpidament».