Alerta per un virus que afecta documents del ‘cas Emperador’

Diversos advocats vinculats a la causa BPA han fet saltar les alarmes per la presència d’un virus que afectaria documentació digitalitzada del cas Emperador que es va fer arribar des de l’Audiència Nacional espanyola després que les autoritats judicials andorranes fessin la petició. Diverses fonts consultades per aquest rotatiu van explicar ahir que tot sembla indicar que es tractaria d’un programa espia i que podria monitorar els ordinadors que arribés a infectar.

Davant l’alerta per virus que van detectar alguns lletrats, es va fer arribar una comunicació al Tribunal de Corts per posar-lo en coneixement de la situació, advertint-los que més enllà del risc que comportava per als despatxos implicats en la causa, també es podien veure infectats els ordinadors de la Batllia. De la mateixa manera es va demanar de poder disposar d’unes còpies dels arxius que es poguessin consultar sense cap risc a més d’un nou termini de 30 dies per formular la corresponent qualificació provisional i així garantir el dret a la defensa de totes les parts.

Reacció de corts

El Tribunal de Corts va demanar que s’analitzés el disc dur per comprovar si hi havia el virus

Després de rebre l’avís dels advocats, des del Tribunal de Corts es va procedir a advertir al servei de sistemes de la informació de la Seu de la Justícia. En aquest sentit des de Corts es va demanar que s’analitzés el disc dur que va arribar de Madrid per si s’hi detectava cap virus i en cas que fos així que es procedís a eliminar-lo.

Ara bé, la resposta que s’ha donat des del Consell Superior de la Justícia (CSJ) ha agafat per sorpresa a molts dels implicats. I és que en una carta signada per la secretaria general del CSJ es deixa clar que no és responsabilitat del departament de sistemes de la informació analitzar un disc dur que no provingui de l’administració de justícia andorrana. En aquest sentit es comunica que s’ha demanat el retorn del disc dur original procedent de l’Audiència Nacional al Tribunal de Corts.

Aquesta situació no ha agradat als advocats implicats en el cas, que justament fa uns dies donaven a conèixer que s’han presentat desenes de qüestions de prèvies que s’hauran d’analitzar el dia d’inici del judici pel cas BPA després dels nombrosos errors que s’han detectat i que afecten tant al procediment com a la instrucció de la causa. Moltes d’elles, precisament, vinculades al cas Emperador.

Les fonts consultades s’han mostrat preocupades per aquesta situació ja que remarquen que el termini fins que comenci el judici (previst pel dia 15 d’aquest mes) és molt just i si no se’ls fa arribar de nou la documentació lliure de virus el més aviat possible és molt probable que no hagin pogut visualitzar ni analitzar amb prou profunditat aquests elements el dia que comenci la vista.

Inseguretat

Alguns advocats estan preocupats per no tenir temps d’analitzar els arxius abans del judici

Algunes fonts també han expressat la inseguretat que els genera que uns arxius procedents d’un jutjat com és l’Audiència Nacional puguin arribar amb algun tipus de virus. Amb tot, també hi ha qui es mostra cautelós a l’espera de poder treure l’entrellat de tot plegat i assegurar si el disc dur venia infectat d’origen i com es va poder produir aquesta incidència. «No sabem si ha sigut intencionat o no, però és cert que tampoc volem pensar sempre en negatiu», van manifestar algunes de les fonts consultades.

Després de la resposta donada pel Consell Superior de la Justícia caldrà veure, doncs, com acaba procedint el Tribunal de Corts i quina afectació pot tenir aquest fet en el judici.

Recordem que d’entrada ja està previst que la vista no pugui començar el mateix dia 15, com dèiem, per la gran quantitat de qüestions prèvies que s’han presentat i que podria ocupar tres o quatre dies, si no una setmana resoldre-les.