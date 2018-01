L’FC Andorra espera iniciar l’any com va acabar el passat

L’FC Andorra va acabar l’any de la millor manera, amb dos triomfs a domicili, i vol iniciar el 2018 en la mateixa línia. Demà es troba a la Borda Mateu (12.00 hores) amb el Lleida Esportiu B.

Serà el primer partit on estarà a la baqueta Candi Viladrich. En la setmana d’entrenaments hi ha hagut «molt bones sensacions, és un home molt proper al vestidor, que li agrada molt la metodologia d’Emili Vicente, Justo Ruiz i Richard Imbernón», assegura el capità, Ludovic Clemente, remarcant que pel que han pogut comprovar «és molt metòdic i proper al vestidor. Això ajuda molt i està sempre a sobre teu, li agrada molt el tracte amb la pilota. A tots els jugadors ens agrada aquest tipus d’entrenador». Davant es troben a un Lleida B on hi juga l’internacional andorrà Max Llovera. El filial lleidatà es troba igualat a punts amb l’FC Andorra i suma cinc jornades consecutives sense conèixer la derrota, amb dues victòries i tres empats. Compta amb una plantilla jove i per aquesta característica «aquest tipus d’equips són capaços de fer el millor i el pitjor partit. Serà complicat perquè molts d’ells juguen i entrenen amb el primer equip, tenen molt nivell». L’objectiu és mantenir la ratxa: «Vam acabar l’any amb dos partits guanyats fora de casa, que era una assignatura pendent de la temporada, i ara volem seguir així a casa». La plantilla s’amotlla a tot i ni els darrers esdeveniments els farà desviar del camí macat: «El que sempre ens ha fet forts és el vestidor. El tema lesions i canvi d’entrenador no ens ha de fer dubtar en res i seguir amb la mateixa línia de treball que portem».