El MoraBanc vol allargar el bon moment a l’ACB davant el cuer

El compte enrere per a la classificació per a la Copa del Rei ja fa dies que està posat. El BC MoraBanc Andorra vol continuar amb la seva línia ascendent a la Lliga Endesa amb un nou triomf, que seria el tercer consecutiu a la competició domèstica. Avui s’enfronta al cuer, el San Pablo Burgos, que només ha sumat tres triomfs fins el moment. El matx es juga al Poliesportiu d’Andorra a les 21.00 hores.

Hi haurà diversos objectius sobre la pista. Per part local la de sumar una nova victòria per continuar depenent de si mateix per classificar-se per a la Copa del Rei. Per la banda contrària, guanyar per tractar de sortir de les posicions de descens. «És un partit important per a nosaltres, davant un rival perillós i em preocupa molt aquesta situació que acostuma a tenir molta gent quan veuen la classificació que van últims i que s’ha de guanyar sí i sí», assegura Joan Peñarroya, tècnic del MoraBanc, d’un rival que «venia de jugar força bé» abans de caure de manera estrepitosa contra el Delteco GBC (76-99).

Peñarroya: «És un equip ambiciós amb jugadors de talent que si els deixes jugar còmodes et poden fer molt mal»

És un conjunt que «es juga molt» i que a aquestes alçades «està fent molt millor bàsquet que a les primeres jornades de competició». El Burgos actual «és un equip ambiciós amb jugadors de talent que si els deixes jugar còmodes et poden fer molt mal. Són verticals i amb valentia assumint situacions d’u per u», que «tenen molt clar pel que juguen i com es trobin dins el partit per a ells serà un motiu d’anar a per totes per aconseguir la victòria».

Entrenaments en quadre

Fins a sis jugadors no han pogut participar aquesta setmana en els entrenaments. A més de les baixes conegudes de Beqa Burjanadze, Chris Copeland, Przemek Karnowski i Moussa Diagné, es van sumar els últims dies la d’Andrew Albicy i John Shurna. El francès, tot i reaparèixer contra el Monbus Obradoiro, continua amb els mateixos problemes físics. L’estatunidenc té afectades les cervicals. D’aquesta manera «és difícil preparar els partits», però Peñarroya confia que puguin ser al matx d’avui.



Landing Sanè, arribat aquesta mateixa setmana, debutarà amb els del Principat. La seva estrena és obligada per les circumstàncies, amb una presència més destacada per aquest motiu. «Ve en forma, és intel·ligent en el joc tàctic, però porta dos dies amb nosaltres i necessita el seu temps. Segurament hem de precipitar la seva posada amb l’equip del que és habitual, però les circumstàncies manen». El pivot francès «segur que ens ajudarà i ens equilibrarà en una situació on estem curts. En el nostre joc interior ens anirà molt bé».

Blazic: «Queden tres partits que decidiran qui anirà a la Copa del Rei i tots són clau. Hem de donar el millor i anar pas a pas»

Guanyar obrirà encara més les possibilitats per ser a la pròxima edició de la Copa, amb una sèrie de clubs lluitant pel mateix objectiu. «Queden tres partits que decidiran qui anirà a la Copa del Rei i tots són clau. Hem de donar el millor i anar pas a pas», assegura Jaka Blazic. L’eslovè valora que a nivell personal «jugo un bàsquet diferent del que feia a Baskònia. Dono les gràcies a l’entrenador per poder jugar amb més llibertat», mentre que veu punts de millora, com a l’hora «d’ajudar més a l’equip i he de ser més sòlid en defensa. Estic treballant en això i a vegades ofensivament no prendre decisions ràpides que a vegades em fan llaçar precipitadament a cistella i perdre pilotes». Deixant a un costat el rendiment individual, «el més important per a mi és que l’equip jugui bé i guanyem partits».

Oblidar l’últim matx

El conjunt castellà finalitzava l’any amb una derrota contundent davant la seva afició contra el Delteco GBC. No només pel fet de perdre, sinó per les sensacions de com van sortir del Coliseum Burgos, va provocar que hagi estat «una setmana bastant dura. Quan perds a casa davant un rival directe i sobretot transmetem aquestes sensacions com a equip no és fàcil de digerir ni pels jugadors, ni cos tècnic, ni directius, ni aficionats. Ara hem d’aixecar el cap, veure que estem a una victòria del nostre objectiu, que és eludir les dues últimes places de la classificació, i seguir treballant», exposa l’entrenador del San Pablo, Diego Epifanio.



El tècnic dona per aquesta cita la mateixa rellevància que a la resta de jornades, ja que «per a nosaltres tots els partits són importants perquè poden significar una victòria que ens acosti més a l’objectiu de la temporada». Considera que el MoraBanc «és un equip fet per estar a dalt, posar-se als play-off i la Copa», que es caracteritza per ser «físic, que juga a córrer molt i fer molts punts. Treballa molt bé la línia de passada. Els seus jugadors exteriors són molt perillosos» i «a casa seva és molt difícil de guanyar».

Retorn d’Schreiner

En aquest partit es produirà la tornada al Principat de Thomas Schreiner, peça clau del MoraBanc no només per a l’ascens a la Lliga Endesa, sinó per consolidar l’equip a la màxima categoria. L’estiu passat va marxar cap a Burgos i Peñarroya espera que per part de l’afició local «tingui una enorme rebuda. És el jugador que he entrenat més anys, amb el que he compartit més temporades i per a mi sempre serà especial en la meva trajectòria com a entrenador. Ens ha donat molt en aquest club i també li hem donat molt. És un gran professional». Es tracta d’un «jugador emblemàtic en el creixement que hem tingut com a club».