La il·lusió pels Reis es contagia de petits a grans

Riures, salts, crits, xiscles. De lluny ja s’escoltaven els cops de tambor de la batucada. «Mira, que ja venen!», avisava una nena mirant el pare i alçant els braços perquè la portés a collibè. Faltaven encara uns 10 minuts perquè les carrosses amb els Reis d’Orient passessin pel seu davant, però la impaciència es perdonava i el mal d’espatlles s’oblidava durant la nit més màgica de l’any. L’eufòria dels infants, ahir al vespre, es contagiava. A la cavalcada de Ses Majestats per Andorra la Vella i Escaldes es veia la mateixa quantitat de nens que de pares ajupits al terra collint alguns dels 10.000 caramels que des de les 17 carrosses es van llençar com projectils sobre els assistents a la desfilada. Els nens també van compartir la seva alegria amb els avis i alguns, a primera fila, ballaven junts al ritme dels tabals, agafant-se de les mans. Sempre, mirant cap a l’espectacle de llums i disfresses que omplia els carrers.



«Quin luxe veure-ho des d’aquí a dalt, eh», li deia una mare a la nena que estirava el coll agafant-se de les galtes de qui li feia de grua. També des d’una perspectiva privilegiada, però segurament no tan emocionant, alguns veïns gaudien del show des dels balcons, assenyalant al fons alguna cosa que els impressionava. No només cridava l’atenció la decoració de les carrosses, ambientades al voltant de temàtiques diverses, com l’Alícia al país de les meravelles o l’Aladí, sinó també l’animació prèvia a la desfilada dels carros. A banda de la batucada, s’hi van passejar una desena de figures de sèries infantils. Pepa Pig, Minions, personatges de la Patrulla Canina, el Pato Donald, i Olaf, de Frozen, es van apropar als nens a saludar-los i donar-los la mà. També van crear ambient uns homes que, disfressats, il·luminats i maquillats de blanc, van fer equilibris durant tot el recorregut sobre xanques de fusta.

Des dels marges de la carretera, però, el que més s’esperava de la cavalcada era l’arribada triomfal dels Reis Mags. Melcior, Gaspar i Baltasar van tenir la rebuda que preveien i van captar les mirades dels milers d’infants que els van anar a donar la benvinguda. Entre salutació i salutació, tothom intentava agafar al vol els dolços. Alguns duien bosses de plàstic i de paper per recol·lectar-ne el màxim. D’altres utilitzaven la caputxa de l’abric com a recipient i els més enginyosos mai en tenien prou i optaven per obrir el paraigües i posar-lo cap per avall.



«Ja són aquí, els veus?», va acabar dient el pare, amb la mateixa il·lusió amb què ho havia dit la filla. Al final, avui, tant petits com grans tenen la mateixa il·lusió de desembolicar algun regal.