Esteve, a punt per iniciar a Lima el Ral·li Dakar 2018

El el Ral·li Dakar, que enguany celebra la 40a edició, comença avui a Lima. Isidre Esteve ja és des de la setmana passada a la capital peruana, on ja hi va celebrar el Cap d’Any, acompanyat del seu copilot Txema Villalobos i de tot el seu equip tècnic, de cara a preparar l’inici del raid.

Després d’haver aconseguit finalitzar amb un Mitsubishi Montero l’any passat, en el seu retorn al Dakar, enguany el pilot d’Oliana presenta el seu projecte més ambiciós, atès que correrà amb un potent tot terreny BMW adaptat i amb el patrocini principal de les firmes Repsol, KH-7, Onyx, Doga i Damm. Esteve ha matisat que, com sempre, l’objectiu principal és poder acabar la prova, que enguany presenta novament un recorregut molt dur, però es mostra motivat i no descarta optar a estar entre els 20 millors en la categoria de cotxes, on està englobat en el grup T1.2 (4x4 dièsel modificat). Per això, al llarg dels darrers mesos s’ha estat preparant amb el nou vehicle.

450.000 euros

El BMW d’Esteve munta un motor 3.0 biturbo, amb una potència de 340 CV i canvi seqüencial. El pressupost d’aquest nou projecte ha estat de 450.000 euros, uns 120.000 més que el de l’any passat. Aquesta serà la tercera participació del pilot alturgellenc en cotxes, després de les del 2009 i el 2017. Anteriorment, al llarg d’una dècada havia competit en motos. L’any 2000 va esdevenir el primer pilot privat que guanyava una etapa, i els anys 2001 i 2005 va quedar en quart lloc, informa RàdioSeu.

A banda d’Esteve, el Dakar compta un any més amb una àmplia representació catalana, especialment d’Osona. Destaca la presència novament de Nani Roma, excampió tant en motos com en cotxes, i també de la seva dona, Rosa Romero, que competeix en motos, on no hi faltaran tampoc la campiona mundial d’enduro i de trial, Laia Sanz, i Gerard Farrés, tercer classificat l’any passat.