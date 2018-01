López acusa el Síndic de «fer política» en la disputa al grup mixt

El Partit Socialdemòcrata està molt molest amb l’actuació del síndic, Vicenç Mateu, davant la manca d’acord entre els partits per poder reorganitzar el grup mixt. Després que Mateu els fes arribar una carta el passat dia 4 on quedava clar que Pere López era destituït com a president del grup i se’ls informava de la convocatòria de la junta de presidents per dilluns a la qual ell no podria assistir, els socialdemòcrates van presentar ahir un recurs a la Sindicatura per impugnar aquesta decisió. En el document s’afirma que l’actuació del Síndic «no és ni ajustada a dret, ni al Reglament del Consell General, i només es pot entendre com una actuació política que s’aparta de l’actuació neutral que ha de mantenir en tot moment elSíndic General o la Sindicatura». A més, consideren que «no es pot acordar la celebració d’una reunió de la Junta de Presidents sense convocar la totalitat del grups parlamentaris» i més si es té present, com va apuntar el fins ara president del grup mixt que «es decidiran coses que ens afecten directament».



En el recurs també recorden que tenint en compte que els mesos de gener i febrer són períodes fora del període de sessions «no implica l’existència d’una situació de bloqueig que justifiqui l’actuació del Síndic». És per això que demanen un període raonable per a poder-se reorganitzar.

Funcions que no toquen

De fet, López va remarcar ahir que consideren que Mateu «s’ha extralimitat en les seves funcions» i ha actuat amb una «notable animositat vers el PS. Ho lamentem i esperem que no es repeteixi». Des del seu punt de vista, aquesta situació pot fixar un precedent «perillós, perquè si entra qualsevol nou conseller en un grup, el president pot ser destituït».

El conseller general va indicar que estan a l’espera de com evolucionin els esdeveniments per prendre alguna altra decisió. No es descarta que l’afer acabi al Tribunal Constitucional, però per ara volen esperar la resposta que se’ls doni des de Sindicatura i veure si s’acaba celebrant o no la junta de presidents.



La subsíndica, Mònica Bonell, però, va assegurar que de moment no hi ha intenció de desconvocar la reunió. Amb tot, també s’ha convocat, una hora abans, una reunió de la Sindicatura per tal de poder acceptar a tràmit el recurs dels socialdemòcrates. Bonell va insistir en què l’opinió dels serveis jurídics és que «una vegada els nous consellers entren a formar part del grup, el reglament intern deixa de tenir validesa i és allà on s’estipula qui és el president i el president suplent».

Proposta

Justament ahir al matí els consellers escindits del grup liberal van entrar una proposta de reglament amb la firma dels cinc consellers on es proposa Josep Pintat com a President i Pere López com a vicepresident. Una proposta, però, que en principi no es podria tenir en compte per manca de suports. Si bé la subsíndica va indicar que estan acabant d’analitzar si es podria acceptar en cas de comptar amb una majoria de suports, de la mateixa manera que s’estudia si realment el síndic té potestat per designar un president en cas que no s’assoleixi un consens.



«No ens agrada el què està passant, tant de bo el reglament permetés formar grups un cop començada la legislatura», va exposar, afegint que en cap cas l’actuació de la Sindicatura «respon a res personal. No tenim res contra ningú i abans d’enviar la carta ens ho hem mirat molt bé».



I sobre al postura defensada pels socialdemòcrates, que voldrien una presidència rotatòria, Bonell va assenyalar que potser «és el què seria més just» si no hi ha una altra manera de posar-se d’acord. Ara bé, tampoc es va estar de remarcar que el temps que queda de legislatura és curt i això podria comportar que no fos la fórmula més idònia. «Potser queda un any de legislatura i si s’ha de repartir el temps de presidència de manera proporcional, potser hi ha algú que n’acaba sortint perjudicat», va afirmar.